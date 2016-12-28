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Şişli
GÜNDEM

Şişli'de genç kızı cami duvarından atıp tecavüz eden zanlı tutuklandı

Şüpheli şahıs genç kızın önce cep telefonunu gasp etmeye çalışmış, ancak direnmesi üzerine onu yaklaşık 4 metrelik bir duvardan aşağı camii avlusuna atıp tecavüz etmişti

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:41:51 Güncelleme: 14:44:14

İstanbul'da gece kaldığı yurda dönen bir üniversite öğrencisini, 4 metrelik bir duvardan camii avlusuna atıp daha sonra tecavüz eden Moğolistan uyruklu şüpheli Tuvshınbayar E.(32) çıkarıldığı mahkeme tarafından tecavüz, gasp ve yaralama suçlarından tutuklandı.

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde, yolda yürüyen genç kızı aynı gece birlikte olmak için para verdiği ve yanından kaçan travestiye benzettiğini söylediği öğrenildi. Sözde , travestiye ödediği parayı geri almaya çalıştığını söyleyen şüphelinin ifadesini ise kamera görüntüleri çürüttü. Görüntülerde şüphelinin genç kızı uzun süre takip ettiği ve saldırmak için ıssız bir yer kolladığı tespit edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şişli'de öğrenci değişim programı ile Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki Üniversite öğrencisine tecavüz eden, cep telefonunu gasp eden ve 4 metrelik yükseklikten aşağı atarak yaralanmasına neden olan Tuvshınbayar E.'nin poliste verdiği ifadesi ortaya çıktı.

SON ÜTÜCÜ OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

Polisin takibi sonucu eşkali belirlenen ve evinin yakınlarındaki sokakta yakalanan Tuvshinbayar E.'nin ifadesinde geçtiğimiz Temmuz ayında turist olarak İstanbul'a geldiği ve Osmanbey'de bir atölyede son ütücü olarak çalıştığını söylediğini belirlendi.

"TRAVESTİ BENİ DOLANDIRDI"

İfadesinde olay gecesini anlatan Tuvshinbayar E. "O gece Osmanbey'de dolaşırken bir travestiyle karşılaştım. Birlikte olmak için ona 200 lira verdim. Ancak bana 200 yetmez, 100 lira daha bu gel. Ben buralardayım beni bulursun, diyerek yanımdan ayrıldım. Parayı bulup oraya geldim. Ancak bir türlü anlaştığım travestiyi bulamadım." dedi.

"ONU BENİ DOLANDIRAN TRAVESTİ SANDIM"

Şüpheli ifadesinde "Sokaklarda dolaşırken yolda yürüyen birini fark ettim. Onu beni dolandıran travesti sandım. Onun yanına yaklaşıp verdiğim parayı geri almaya çalışacaktım. Ancak mücadele sırasında onun travesti olmadığını anladım. Kendimi tutamadım. Ona tecavüz ettim. Daha sonra cep telefonunu alarak oradan kaçtım. dedi.

GENÇ KIZIN CEP TELEFONU DOĞALGAZ KUTUSUNUN ÜZERİNDE BULUNDU

Cep telefonumu evinin yakınındaki bir apartmana girerek yüksekte bulunan doğalgaz saatinin üzerine bıraktım." dedi. Şüphelinin söylediği yerde aramada mağdur A.Ç.'ye ait cep telefonunu bulunmuştu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İFADEYİ ÇÜRÜTTÜ

Şüphelinin verdiği bu ifade ise olayın güvenlik kamera kayıtları çürüttü. Şüphelinin ıssız sokaklarda yalnız başına yürüyen mağdur A.Ç.'yi yaklaşık 15 dakika boyunca hiç seslenmeden gizlice takip ettiği ve ıssız bir yere gelmesini beklediği tespit edildi. Şüphelinin hiç seslenmeden arkadan hızla yaklaşarak genç kızı yere yatırdığı, ardından 4 metrelik yükseklikten aşağı attığı öğrenildi.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Mahkemeye gönderilen şüphelinin Tecavüz, gasp ve yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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YORUMLAR 19
  • Misafir 40 dakika önce
    ülkeye gelen her yabancı canı istediği kadar kalabiliyormu burda?
  • Misafir 2 saat önce
    idam kaçınılmaz
  • Misafir 2 saat önce
    Herşeyden önce burda yaşayan ve pek nadir olaylara karışan moğollara bir ihanettir...
  • Misafir 3 saat önce
    ne kadar yüzsüz hem yabancı burda çalışıyor hemde bu milletin kızına tecavüz ediyor....İdam...
  • Misafir 3 saat önce
    Turkiye ye 1 yıl önce giriş yapmış neden takip edilmiyor kacak olduğu ?
  • Misafir 3 saat önce
    İstanbul hiç güvenli değil.
  • Misafir 3 saat önce
    bunları besleyen kanunların kimseye faydası yok!
  • Misafir 3 saat önce
    Suratında meymenet yok!
  • Misafir 3 saat önce
    kıza sorulması gerekiyor suçlu için ne yapıomalı dıye kız ne derse zanlıya o uygulanmalı
  • Misafir 3 saat önce
    yazık yazık ki şu vahşeti yapana nefes alma fırsatı veriliyor hala
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