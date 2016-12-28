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GÜNDEM

Gözlerini ve yüzünü kaybetse de gülüşünü kaybetmedi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:52:26 AA

"'Bundan sonra ben ne yapacağım' dedim, yaşamak boş gibi geldi ama Allah'ın keremine şükür, inancımız sayesinde ayakta kaldım"

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    Van'ın Gürpınar ilçesinde terhisine 4,5 ay kala mayın patlaması sonucu yüzünden yaralanan ve görme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Niğdeli gazi Ramazan Güneş, 6 yıldır gülen yüzüyle etrafına neşe saçıyor.

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    Niğde'nin Çamardı ilçesinde annesi ve babasıyla yaşayan Güneş, 2010'da er olarak vatani görevini yaptığı Gürpınar'da terör örgütünce tuzaklanan mayının patlatılması sonucu ağır yaralandı.

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    Patlama sonucu görme yetisini kaybeden, sol kulağında da işitme kaybı yaşayan Güneş, 2 yıl süren tedavisi süresince 17 kez operasyon geçirdi. Karanlık dünyasının aksine gülümseyen yüzüyle çevresine neşe saçan gazi Güneş, evde tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 17 dakika önce
    Rabbim senin yar ve yardımcın olsun.
  • Misafir 19 dakika önce
    hakkını helal et kardeşim
  • Misafir 1 saat önce
    allahım seni korusun ve sıhhat versin inşallah
  • Misafir 3 saat önce
    allah her iki cihandada herşeyin en hayırlısını versin sana topragım
  • Misafir 4 saat önce
    Rabbim sana en güzel şekilde mükafatını versin inşallah güzel kardeşim...
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