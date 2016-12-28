Gözlerini ve yüzünü kaybetse de gülüşünü kaybetmedi

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Ağırlığı çok fazla. Öncesinde 'sol gözün görecek' dediler. Nasıl olsa kulağımın biri duyuyor, gözümün de biri görse çok şükür ben idare ederim, sol kulağımda da işitme kaybı olduğu için bir kafaya bir kulak, bir göz de yeter dedim ama Allah nasip etmemiş, kısmetimde yokmuş, Allah'ın keremine şükür, derdini veren, sabrını da veriyor ama ilk zamanlar dayanması çok zor oldu."