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Suikast zulalı araç operasyonunda 27 tutuklama

Tutuklanan şüphelilerden 21'inin Şahinler grubundan 6'sının ise Sarallar grubundan olduğu öğrenildi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:54:08 Güncelleme: 11:56:38

Kamuoyu tarafından aralarındaki husumet bilinen Sedat Şahin ve Alaattin Saral grubuna yönelik olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklandı. Burhanettin Saral ile Serkan Şahin'in de arasında bulunduğu 27 kişinin tutuklanma gerekçeleri arasında "Örgüt yöneticiliği, örgüt üyeliği ve Tasarlayarak adam öldürme" suçları bulunuyor.

44  KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Şahin ve Saral grubunun birbirine saldırı hazırlığında olduğunun belirlenmesi üzerine yapılan operasyonda 52 kişi gözaltına alındı. 8 kişi polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 44 kişi İstanbul Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

16 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Burhanettin Saral ve Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin'in de bulunduğu 28'i "Örgüt yöneticiliği, örgüt üyeliği ve Tasarlayarak adam öldürme" suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık ayrıca 16 şüpheli hakkında da yurtdışına çıkış yasağı konulması yönünde adli kontrol talep etti.

27 KİŞİ TUTUKLANDI

Üç ayrı nöbetçi hakimlik tarafından sorgulanan şüphelilerden 27'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında bir polis memurunun da bulunduğu öğrenildi. Tutuklanan şüphelilerden 21'i Şahinler grubuna 6'sı ise Sarallar grubuna dahil olan kişiler olduğu öğrenildi. Şahin grubunun lideri olan Sedat Şahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

SİLAHLARA EL KONULDU

Savcılık tarafından suikast zulalı otomobil olarak bilinen modifiye araca ve çok aralarından kalaşnikof tüfek, suikast silahı ve mermiye de el konuldu.

Serdar KULAKSIZ - İSTANBUL

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