28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Antalya Kemer
GÜNDEM

Antalya'da kaçak kazı alanında 20 ton külçe altın bulunduğu iddiası

Bölgede, yapılan ilk incelemenin ardından bugün iş makinelerinin yardımıyla kazı ve arama çalışması başlatıldı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:03:52 Güncelleme: 16:34:15 İHA

Antalya'nın Kemer ilçesi Uvacık Mahallesi Mezarlık Dibi Mevkiinde 20 ton altın bulunduğu iddia edildi. Kazı çalışmasının başlatıldığı bölgede Jandarma giriş ve çıkışı kapattı.

İddiaya göre, Kemer'in Uvacık Mahallesi Mezarlık dibi mevkiindeki kanyonda geçtiğimiz Pazar günü 35 yaşındaki Süleyman A. çıktığı avlanma sırasında cep telefonu ile çektiği bir görüntüyü Antalya Müze Müdürlüğüne gönderdi. Süleyman A. Müze Müdürlüğü yetkililerine burada bir hazine bulunduğu taktirde kendisine ne kadar pay verileceğini sordu. Müze yetkilileri ise olay Jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri Süleyman A.'nın ifadesine başvururken, Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü yetkilileri de bölgeye özel bir heyet gönderdi. Süleyman A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken Kemer Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bölgede, yapılan ilk incelemenin ardından bugün iş makinelerinin yardımıyla kazı ve arama çalışması başlatıldı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Mahalle girişinde kontrol noktası oluşturan jandarma, bölgeye Mahalle sakinleri harici giriş ve çıkışı kapattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 4
  • Misafir 2 saat önce
    Keşke bizede düşşe bişeler :)
  • Misafir 3 saat önce
    Eeeee vatandasa faydasi ne
  • Misafir 4 saat önce
    Dolar düşer artık
  • Misafir 4 saat önce
    zengin olduk
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Antalya'da askere ateş açıldı: 1 asker yaralı
GÜNDEM

Antalya'da askere ateş açıldı
Antalya'da imamın üzerinden esrar çıktı
GÜNDEM

İmamın üzerinden öyle bir şey çıktı ki...
Antalya'da balık avı ölümle bitti
GÜNDEM

Balık avlarken bot delindi: 1 ölü
Manavgat'a 15 yıl sonra kar yağdı
GÜNDEM

Manavgat'a 15 yıl sonra kar yağdı
Antalya'da başlarından vurulmuş 2 ceset bulundu!
GÜNDEM

Antalya'da başlarından vurulmuş 2 ceset bulundu!
Antalya'da çöpte bulunan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı
GÜNDEM

Çöpten çıkan skandalla ilgili yeni gelişme
Gaziantep'te annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM

ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ, CEZASI...
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne dava
GÜNDEM

OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'DA DEAŞ'LA İRTİBATLI BİN 313 KİŞİ TUTUKLANDI
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
GÜNDEM

O MADDE ANAYASA KOMİSYONU'NDAN GEÇTİ