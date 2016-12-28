Antalya'da kaçak kazı alanında 20 ton külçe altın bulunduğu iddiası

Antalya'nın Kemer ilçesi Uvacık Mahallesi Mezarlık Dibi Mevkiinde 20 ton altın bulunduğu iddia edildi. Kazı çalışmasının başlatıldığı bölgede Jandarma giriş ve çıkışı kapattı.

İddiaya göre, Kemer'in Uvacık Mahallesi Mezarlık dibi mevkiindeki kanyonda geçtiğimiz Pazar günü 35 yaşındaki Süleyman A. çıktığı avlanma sırasında cep telefonu ile çektiği bir görüntüyü Antalya Müze Müdürlüğüne gönderdi. Süleyman A. Müze Müdürlüğü yetkililerine burada bir hazine bulunduğu taktirde kendisine ne kadar pay verileceğini sordu. Müze yetkilileri ise olay Jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri Süleyman A.'nın ifadesine başvururken, Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü yetkilileri de bölgeye özel bir heyet gönderdi. Süleyman A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken Kemer Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bölgede, yapılan ilk incelemenin ardından bugün iş makinelerinin yardımıyla kazı ve arama çalışması başlatıldı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Mahalle girişinde kontrol noktası oluşturan jandarma, bölgeye Mahalle sakinleri harici giriş ve çıkışı kapattı.