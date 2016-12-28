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Bülent Turan
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"3 Maddede değişiklik oldu, 'Yedek Vekillik' geri çekildi"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesi parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:37:40 Güncelleme: 12:57:20 İHA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, anayasa değişiklik teklifinin komisyonda görüşüldüğünü belirterek, "Özellikle ana muhalefet partisinin yaklaşımını, su atan masalara çıkan yaklaşımı teessüfle karşılıyorum. Kılıçdaroğlu'dan mutlaka o görüntüleri izlemesini, arkadaşlara makul uyarılar yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü, karşılıklı saygı esastır. Parlamento çalışması esastır. İstemediğimiz fikirler olduğu zaman onları kaba kuvvetle, söylemle, tehditle hakaretle engelleriz tarzı yaklaşım asla demokratik ülkelerde olmaması gereken bir tavır. Ancak, gördük ki söylemden çok eylemin ortaya çıktığı bir komisyon süreci yaşıyoruz. Elimizde istatistikler var, Meclis'in teamülleri var" ifadelerini kullandı.


Turan, komisyonda 150'den fazla vekilin söz aldığını anlatarak, hukukun temel ilkesinin hakkaniyet olduğunu ifade etti. Konuşmaya engel bir halin olmadığına dikkati çeken Turan, makul süreler içerisinde bu teklifin bitirilmesi gerektiğine işaret etti. Turan, komisyonda polemik istemediklerini belirterek, en çok konuşanın ana muhalefet partisi olduğunu söyledi. İlgili maddelerde revizeye gidildiğine dikkati çeken Turan, yedek vekillik meselesinde yapılan değerlendirme sonucu tekliften çekildiğini ifade etti.


Bir soru üzerine Turan, "Türkiye'de bizim bir kastımız, derdimiz var" diyerek, "Öneriyi MHP ile verdik. Onlarla olan görüşmeden sonra çıkan kararlar bunlar. Türkiye'de bizim bir kastımız, derdimiz var. Cumhurbaşkanı olacak adayın mutlaka Türk vatandaşı olması lazım. Bunu sonradan 'ölümle doğumla' tarzı yaklaşımın doğru olmadığını ifade ettik. Ümit ederim ki bunun için Türkiye'de doğmak değil, Türk vatandaşı olmak ifadesinin yeterli olacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

 

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