Tunceli'de çatışma

Tuncelide, terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentte teröristlere yönelik bir süredir devam eden operasyonlar kapsamında, kırsal kesimde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bir grup terörist ile karşılaştı.
Sıcak temas sağlanan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde şehit oldu. Operasyonda, 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
Karadan ve havadan takviye birliklerin de gönderildiği bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon, yoğun kar yağışı altında devam ediyor.
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YORUMLAR 11
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Misafir 28 dakika önceYeter artık nasıl bitmez bunlar bu kadar hain nerden geliyor00
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Misafir 28 dakika önceBu havada operasyona devam allah korusun askerimizi00
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Misafir 1 saat önceAllah rahmet eylesin mekanı cennet olsun şehidimizin60
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Misafir 1 saat önceRabbim mekanını cennet eylesin..60
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Misafir 1 saat önceaskerler devlet hastanelerinde değil askeri hastanelerde tedavi altına alınmalı .60
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Misafir 1 saat önceAllah rahmet eylesin. Ailesine sabır versin.30
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Misafir 1 saat önce:( Allah şehadetini kabul etsin. MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN:(150
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Misafir 2 saat önceeuro artacak yüklenin zarar etmeyin012
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Misafir 2 saat öncebu karda kışta hala teröristlik yapıyor hainler90
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Misafir 2 saat önceAlla yardımcı nın olsun dualarımız sizinle olsun60
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