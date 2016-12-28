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Tunceli'de çatışma

Sıcak temas sağlanan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde şehit oldu

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:22:31 Güncelleme: 16:19:10 AA

Tuncelide, terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentte teröristlere yönelik bir süredir devam eden operasyonlar kapsamında, kırsal kesimde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bir grup terörist ile karşılaştı.

Sıcak temas sağlanan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde şehit oldu. Operasyonda, 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Karadan ve havadan takviye birliklerin de gönderildiği bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon, yoğun kar yağışı altında devam ediyor.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 28 dakika önce
    Yeter artık nasıl bitmez bunlar bu kadar hain nerden geliyor
  • Misafir 28 dakika önce
    Bu havada operasyona devam allah korusun askerimizi
  • Misafir 1 saat önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun şehidimizin
  • Misafir 1 saat önce
    Rabbim mekanını cennet eylesin..
  • Misafir 1 saat önce
    askerler devlet hastanelerinde değil askeri hastanelerde tedavi altına alınmalı .
  • Misafir 1 saat önce
    Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır versin.
  • Misafir 1 saat önce
    :( Allah şehadetini kabul etsin. MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN:(
  • Misafir 2 saat önce
    euro artacak yüklenin zarar etmeyin
  • Misafir 2 saat önce
    bu karda kışta hala teröristlik yapıyor hainler
  • Misafir 2 saat önce
    Alla yardımcı nın olsun dualarımız sizinle olsun
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