Fırat Kalkanı şehidi Furkan Yavaş için cenaze töreni

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Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin bertaraf edilmesi ve hudut güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan harekatta Halep kentine bağlı El Bab yakınlarında geçen hafta şehit olan Yavaş'ın naaşı, Gaziemir ilçesindeki baba evine getirilip burada "helallik" alınmasından sonra Gülhane Camisi'ne götürüldü.