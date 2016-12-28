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Çamlıca Camii'nde son durum havadan görüntülendi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:29:46 Genel

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan Çamlıca Camii'nde son durum havadan görüntülendi

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    Temeli 6 Ağustos 2013 yılında atılan Çamlıca Camii'nde gelinen son durum İhlas Haber Ajansı(İHA) tarafından havadan görüntülendi.

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    6 minareli camide 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metre kare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak.

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    Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 52 dakika önce
    ULUBATLI HASAN CAAMİ OLSUN
  • Misafir 1 saat önce
    Etraf komple beton yığını. Allah'ım bu bir kabus olmalı!
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