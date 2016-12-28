28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:29:46 | Güncelleme: 15:23:09
Genel
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan Çamlıca Camii'nde son durum havadan görüntülendi
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Temeli 6 Ağustos 2013 yılında atılan Çamlıca Camii'nde gelinen son durum İhlas Haber Ajansı(İHA) tarafından havadan görüntülendi.
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6 minareli camide 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metre kare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak.
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Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak.
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Havadan çekilen görüntülerde altı minarenin tamamen yapıldığı gözleniyor.
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Ayrıca kaba inşaatın bittiği görülürken, cami avlusunda da çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiği görülüyor.
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İnşaat çalışmaları hızla devam ederken, havadan çekilen görüntülerde Çamlıca Camii ihtişamıyla kendine hayran bıraktı.
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ÇAMLICA CAMİİ'NİN İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER
Nagihan ALAN/GAZETE HABERTÜRK
Türkiye tarihinin en büyük cami yapım projesi olarak bilinen ve yapımına 29 Mart 2013’te başlanan Çamlıca Camii projesinde sona yaklaşılıyor.
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İstanbul’un tüm manzarasına hâkim olan camiyi, Kadir Gecesi’nde teravih namazıyla gerçekleştirilecek sembolik açılışı öncesi Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk’le gezdik.
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Cuma günü cemaatin saf tutacağı avluyu, tamamlanan kubbeleri ve yapılan süslemeleri görüntüleyerek süreç hakkında bilgi aldık.
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‘RESMİ AÇILIŞ 2017’Yi BULUR’
Resmi açılışın merak konusu olduğu camide cuma günü gerçekleştirilecek açılışın sembolik oldu- ğunu söylemekte fayda var, çünkü Kadir Gecesi sonrası cami ibadete açılmış olmayacak.
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Resmi açılış ise caminin tamamlanmasıyla gerçekleşecek. Ergin Külünk, “Cami açılı- yor gibi yanlış bilgi var. Sadece açılışı planladığımız 1 Temmuz’da yapamadığımızdan sembolik açılışı gerçekleştiriyoruz.
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Cemaat Kadir Gecesi’nde burada namaz kılabilecek” dedi. Açılış için net tarih veremediklerini belirten Külünk, “Camiyi 7 ayda bitiririz diye öngörüyoruz. Yani yılbaşına doğru olabilir.
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Şu an kaba inşaat bitti, süslemeler ve ince işçilikler yapılıyor. 300’ü aşkın kişi camide, Konya ve İstanbul atölyeleriyle de neredeyse 700 civarı kişi cami için çalışıyor” diyor.
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Camide 6 minarenin tümü tamamlandı. Bunlardan dördü 107.1 metre yüksekliğinde 3’er şerefeli, ikisi ise 90 metre yüksekliğinde 2 şer şerefeli olarak yapıldı. Ana kubbe ise 34 metre çağında 72 metre yüksekliğinde. Külünk, “Camiye özel C50 durabet türü özel beton kullanıldı.
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Bu beton Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde, Marmaray’da, Avrasya ve Körfez geçi- şinde dayanıklı olması için kullanıldı. Yapının uzun ömürlü olması amacımız” diyor. 70 kubbeye sahip caminin avlusunda da 26 kubbe bulunuyor ve tamamı Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle bezeniyor.
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“Camideki kubbelerin yüzde 90’ında yazı var” diyen Külünk ekliyor: “Burası bir kültür kompleksi. Caminin altında 4 kat bulunuyor ve burası için 11 bin metrekarelik Türk İslam eserleri olmasını düşündüğümüz bir müze inşaatımız var.
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3 bin 500 metrekarelik kütüphane inşaatı, 1000 kişilik konferans salonu ve cami avlusu bölümünde de 3500 metrekarelik 8 adet sanat galerisi olacak.”
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KEMERE FETİH SURESİ’NİN TAMAMI YAZILDI
“Camimizin en önemli görsel değerleri olan yazıları dünya hattatlarından Hasan Çelebi hocamızın başkanlığında onun talebelerinden oluşan 5 kişilik heyet hazırlıyor” diyen Külünk, Kubbemizde tevhidi simgelemesi açısından 16 Esma-ül Hüsna, ana kubbe kemerlerine Cumhuriyet tarihinde ilk defa 220 metre boyunda Fetih Suresi’nin tamamını yazdık.
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Ayet-i kerimelerden oluşan diğer yazılarda ceza ayetlerini almadık, namaz ve müjde
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İLK NAMAZ İŞTE BU AVLUDA KILINACAK
Cemaatin Kadir Gecesi’nde saf tutacağı alan işte bu avlu. Protokol katılımının olmayacağı cuma günkü teravih namazı için alana 3 bin metrekarelik hasır serilecek.
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İSİM İÇİN ANKET YAPILIYOR
Bahar Mızrak ve Hayriye Gül’ün projesi olan Çamlıca Camii için isim henüz belli değil. Öneriler için anket yaptıklarını belirten Külünk henüz karar veremediklerini ve yönetim kurulunca isim belirleneceğini söylüyor ve ekliyor:
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“Çok fazla öneri var, belki de Cumhurbaşkanı’mız seçecek ismi, bilemiyoruz. Ama halk Çamlıca Camii’ne alıştı.”