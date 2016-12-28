Çamlıca Camii'nde son durum havadan görüntülendi

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Bu beton Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde, Marmaray’da, Avrasya ve Körfez geçi- şinde dayanıklı olması için kullanıldı. Yapının uzun ömürlü olması amacımız” diyor. 70 kubbeye sahip caminin avlusunda da 26 kubbe bulunuyor ve tamamı Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle bezeniyor.