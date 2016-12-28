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Aysel Tuğluk
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HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen Tuğluk'un ifade işlemleri bu sabah sona erdi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:06:11 Güncelleme: 15:23:09 İHA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara'da gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta Ankara'da gözaltına alınan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, dün Diyarbakır'a getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen Tuğluk'un ifade işlemleri bu sabah sona erdi. Tuğluk, yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

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