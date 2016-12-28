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Fırat Kalkanı şehidi Okan Altıparmak için cenaze töreni

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:31:14 AA

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi

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    Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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    Şehit Altıparmak'ın naaşı, Akyol Mezarlığı Morgu'ndan alınarak, helallik alınması için Taraşçı Mahallesi'ndeki dedesi İsmail Altıparmak'ın evine getirildi.

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    Seydişehir Belediyesince burada taziye çadırı kurularak, Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Yaşar Altıparmak, sokağa asılan oğlunun pankartına bakarak, "Allah'ım şehide bak, ya Rabbim şu asaletine bak. Ağlamayın lütfen, bugün onun düğün günü. Dik duracağız. Ağlamak onun sevmediği şey. Ağlamayacağız." dedi.

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