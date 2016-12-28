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"BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ"



Şehidin emekli uzman çavuş olan babası Yaşar Altıparmak, burada oğlunun tabutuna sarılarak, "Bir Hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Bir ölür bin diriliriz. Allah bize yeter. Kanı yerde kalmayacak. Onu mermiler yıkamadı, kalleşlik yıktı. 12 aydır mermi işlemedi, başını eğmedi, dik durdu. Yedi düvele ders verdi." diyerek gözyaşı döktü.