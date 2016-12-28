İzmir'in Aliağa İlçesi'nde 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirtilen evli 2 çocuk annesi 34 yaşındaki A. D., evinin bahçesindeki ağaca kendini asarak yaşamına son verdi.



Son olarak bu sabah oğlunu okula yolcu eden A. D., iddiaya göre kendisini evin bahçesindeki ağaca astı. D.'nin cesedini, bir süre sonra bahçeye çıkan kızı 14 yaşındaki K.D. buldu. D.'nin cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerin ardından cenaze aileye teslim edildi. D., öğle vakti kılınan namazın ardından Aşağı Şakran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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