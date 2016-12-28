28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Antalya
GÜNDEM

Antalya'da bunalıma giren hostes canına kıydı

Girdiği bunalımdan çıkamadığı belirtilen D. K., apartmanın merdiven boşluğuna kendisini asarak yaşamına son verdi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:04:29 Güncelleme: 16:05:55 DHA

Antalya'da işsizlik yüzünden bunalıma girdiği belirtilen hostes 30 yaşındaki D. K., oturduğu apartmanın merdiven boşluğuna kendini astı. D. K.'nin intihar etmeden önce yakınlarına 'Hakkınızı helal edin' diye cep telefonundan mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir işsiz olan ve borçları olduğu ileri sürülen hostes D. K., sabah saatlerinde bazı yakınlarına cep telefonundan 'Hakkınızı helal edin' diye mesajı gönderdi. Girdiği bunalımdan çıkamadığı belirtilen D. K., apartmanın merdiven boşluğuna kendisini asarak yaşamına son verdi.

Cep telefonu mesajlarından şüphelenen yakınları eve geldiklerinde D. K.'yi asılı buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, D. K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. K.'nin cenazesi otopsi yapılarak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • Misafir 24 dakika önce
    yazık etmiş kendine :(
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu güvenlik güçlerine sığındı
GÜNDEM

13 yaşındaki kız çocuğu güvenlik güçlerine teslim ...
Danıştay, valiliklere imam hatip açma yetkisi veren yönetmeliği iptal etti
GÜNDEM

Danıştay'dan 'İmam hatip' kararı
İzmir'de okul servisinin altında kalan 6 yaşındaki çocuk öldü
GÜNDEM

Minik Nehir'in acı sonu!
Meclis Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı
GÜNDEM

Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı
İzmir'de bir kadın kendini astı
GÜNDEM

Bahçeye çıkan kızı buldu!
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne dava
GÜNDEM

OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
GÜNDEM

CUMA GÜNÜNE DİKKAT! SEFERLER...
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'DA DEAŞ'LA İRTİBATLI BİN 313 KİŞİ TUTUKLANDI
Gaziantep'te annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM

ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ, CEZASI...
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"