Yükselen suyun içinden geçmeye çalışan pikap ile TIR, akarsuya kapıldı
28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:38:14 | Güncelleme: 16:54:16
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan Deliçay Deresinden yükselen suyun içinden geçmeye çalışan bir pikap ile TIR, akarsuya kapıldı
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Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de yağmur ve kar 10 gündür kentin bir çok yerinde hayatı felç etti.
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Kentin yüksek kesimlerinde kardan yollar kapanırken, göletler, akarsular, dereler doldu taştı.
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Akdeniz ilçe sınırlarından geçen Deliçay Deresi'de de yoğun kar ve yağmurun etkisiyle suyun yüksekliği arttı.
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Dereden her yıl olduğu gibi bu yılda araçlar yükselen suya aldırış etmeden karşıdan, karşıya geçmeye devam ediyor.Bugüne kadar birçok ölümlü ve yaralamalı kazanan yaşandığı bölgede bu yılda büyük bir tehlike atlatıldı.
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Bekirde Mahallesi'nden Karacailyas'a pikabıyla geçmek isteyen Yusuf Boran yönetimindeki 33 SE 283 plakalı araç birden akarsuya kapıldı.
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Sürüklendiği dere yatağında şans eseri kaya parçasına takılarak durabilen araç ve içindeki sürücü için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
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Ekiplerin zorlu çalışması sonucunda sürücü ve araç bulunduğu yerden çıkartılabildi.
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Yine Deliçay Deresi'nden geçmeye çalışan bir TIR sürücüsü de büyük tehlike atlattı. Çay Mahallesi'nden karşıdan karşıya geçmek isteyen Yusuf Aksay yönetimindeki TIR'ın tekerleri, derede yağmurun olmadığı aylarda köprü görevi gören beton yoldan birden çıktı.
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Ön tarafı yan yatan TIR, şan eseri devrilmedi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücü ve TIR'ı bulundukları bölgeden güvenli bir şekilde kurtardı.
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Bölge sakinleri fazla tonaj aldıkları için TIR'ların kantara girmemek için bu yolu kullandıklarını, bu bölgeden her zaman TIR geçişlerinin olduğunu iddia ettiler.