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Yükselen suyun içinden geçmeye çalışan pikap ile TIR, akarsuya kapıldı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:38:14

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan Deliçay Deresinden yükselen suyun içinden geçmeye çalışan bir pikap ile TIR, akarsuya kapıldı

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    Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de yağmur ve kar 10 gündür kentin bir çok yerinde hayatı felç etti.

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    Kentin yüksek kesimlerinde kardan yollar kapanırken, göletler, akarsular, dereler doldu taştı.

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    Akdeniz ilçe sınırlarından geçen Deliçay Deresi'de de yoğun kar ve yağmurun etkisiyle suyun yüksekliği arttı.

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