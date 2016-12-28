4 | 23

Dereden her yıl olduğu gibi bu yılda araçlar yükselen suya aldırış etmeden karşıdan, karşıya geçmeye devam ediyor.Bugüne kadar birçok ölümlü ve yaralamalı kazanan yaşandığı bölgede bu yılda büyük bir tehlike atlatıldı.