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GÜNDEM
O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
Denetim yetkilerini düzenleyen 6. madde Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi
28 Aralık 2016 Çarşamba, 17:01:20
Güncelleme:
17:03:13
TBMM'nin denetim yetkilerini düzenleyen 6. madde kabul edildi.
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