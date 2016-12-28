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O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti

Denetim yetkilerini düzenleyen 6. madde Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 17:01:20 Güncelleme: 17:03:13

TBMM'nin denetim yetkilerini düzenleyen 6. madde kabul edildi.

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