Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Aralık'ta alınmaya başlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri için yayımladığı kılavuzda lisans mezunları için aranan nitelik kodlar bölümünde değişiklik yaptı. Peki KPSS tercihleri ne zaman bitiyor? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS tercih kılavuzu ve tüm detaylar...

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre;

21 Aralık 2016 tarihinde ÖSYM’nin İnternet adresinden yayımlanan 2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Nitelik Kod Kılavuzu’nun " Lisans Mezunları İçin Aranan Nitelikler" Bölümünde güncelleme yapılmıştır.

Lisans mezun olunan programlar arasında ismi yer alan "9988" Bankacılık ve Finans" lisans programı, "4465" kodu içerisine dahil edilmiş olup "4465" nitelik kodunun içeriği, "3117 Bankacılık", "3118 Bankacılık Finans", "6119 Bankacılık ve Finans/Bankacılık ve Finansman", "9371 Finans ve Bankacılık", "9988 Bankacılık ve Finans" lisans programlarını ihtiva edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, adayların tercihlerini yaparken 28 Aralık 2016 tarihli esas almaları gerekmektedir. Bu düzeltme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından KPSS tercihleri 21 Aralık'ta alınmaya başlandı. Tercihler 30 Aralık'ta sona erecek. Tercih işlemlerini yapan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM sonuçların duyurulacağı tarihi henüz açıklamadı. Sonuçların tercih işlemlerinin bitmesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi bir açıklama geldiği an haberimizin içerisine eklenecektir.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS TERCİH KILAVUZU

Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının ve Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

TABLO-1'de ortaöğretim mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar yer almaktadır.

TABLO-1'İ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI

TABLO-2'de önlisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar yer almaktadır.

TABLO 2'İ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI

TABLO-3'de lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar yer almaktadır.

TABLO-3'Ü GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

LİSANS MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve önce Tercihler alanına ardından KPSS-2016/2 Tercih İşlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz.

Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

Adayların kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.