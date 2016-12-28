7 yaşındaki Ali Kemal'e sürpriz ziyaret

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Çocuğun eve gidene kadar "polis amcam üşüyor" diye ağlaması üzerine ailesinin çocuğu yanına getirdiğini belirten Meral "Yanıma geldiğinde ağlıyordu. Biz de orada duygulandık. Üzülmesin diye ben ağlamadım. Kendisini sarılarak teselli ettim. 'Polis amcam üşüyor' diye ağlayan çocuk dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bizim ülkemize mahsustur. Bunun gibi vatan evlatları varken, bu ülkeyi kimse bölemez." diye konuştu.