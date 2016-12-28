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7 yaşındaki Ali Kemal'e sürpriz ziyaret

28 Aralık 2016 Çarşamba, 18:16:59 AA

Mersin'de görevli polis memuru, yaklaşık 1 yıl önce yaptığı uygulama sırasında "Polis amcam üşüyor" diyerek kendisine sarılıp ağlayan çocukla evinde bir araya geldi

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    Mersin'de görevli trafik polisi Ziya Meral, yaklaşık 1 yıl önce "Polis amcam üşüyor" diyerek kendisine sarılıp ağlayan çocuğu evinde ziyaret etti.

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    Ailesiyle bir ziyaretten dönerken kavşakta uygulama yapan trafik polisini görerek "polis amcam üşüyor" diye gözyaşı döken ve o ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada ilgi gören 7 yaşındaki Ali Kemal Demir ile tesadüf eseri adresini öğrenen polis memuru Ziya Meral bir araya geldi.

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    Meral, evinde ziyarete gittiği ve kendisini kapıdan karşılayan çocuğa polis beresi ve tişörtü hediye etti. Ziya Meral, yaptığı açıklamada, geçen yıl uygulama sırasında ellerinin üşüdüğünü, ailesiyle yoldan geçen Ali Kemal'in de kendisini gördüğünü anlattı.

     

     

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YORUMLAR 0
  • Misafir 26 dakika önce
    çok güzeller, allahım hep böyle güzellikler görmeyi nasip etsin bizlere.
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