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Antalya Beton mikseri Trafik kazası
GÜNDEM

Beton mikseri yine can aldı

Antalya'da, beton mikserinin altında kalan Suriyeli 7 yaşındaki Muhammed El Gazi, yaşamını yitirdi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 18:46:57 Güncelleme: 19:01:53 AA

Antalya'da babasıyla yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin çarptığı 7 yaşındaki Suriyeli çocuk, hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Caddesi'nde, Hasan Ç. yönetimindeki beton mikseri, babası Abdulkadir Ergazi ile yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli Muhammet Ergazi'ye (7) çarptı.

Hayatını kaybeden Ergazi'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere Sanayi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polise olayı anlatan Abdulkadir Ergazi, oğluna marketten bisküvi aldığını ve evlerine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştıklarını söyledi. Ergazi, bu sırada oğlunun "elinden kurtulduğunu" ve koşarken beton mikserinin altında kaldığını ifade etti.

 

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