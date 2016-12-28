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Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 8 yaralı

Manisa'nın Selendi ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 18:57:00 Güncelleme: 18:58:06 İHA

Manisa'nın Selendi ilçesinde içerisinde 18 öğrencinin bulunduğu servis uçuruma yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Selendi'nin Karabeyler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 18 öğrencinin bulunduğu 45 J 9683 plakalı öğrenci servisi aşırı kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada, 2'si ağır 8 öğrenci yaralandı. Öğrenciler Selendi ve çevre ilçedeki hastanelere sevk edildi.

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