İstanbul'da havalimanlarında 'kar' önlemleri

İstanbul'da 29 Aralık tarihinde beklenen kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda seferler yüzde 15 azaltıldı. İstanbul'un diğer havalimanı olan Sabiha Gökçen'de ise 30 Aralık tarihinde azaltamaya gidilecek.

İstanbul'da bugün (29 Aralık) öğleden sonra başlayıp iki gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda da bir dizi önlem alındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve havayolu şirketleri uçuşların aksamadan gerçekleşmesi için seferlerde azaltmaya gitti.

DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü'nden yapılan açıklamada 30 Aralık Cuma gününe kadar beklenen kar yağışı buzlanma ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanında uçuşların yüzde 15 oranında azaltılacağı belirtilerek yolcuların internet sitelerinden uçuşlarını takip etmeleri tavsiyesinde bulundu. THY'de 29 Aralık tarihinde iç ve dış hatlarda 23 seferini iptal ettiğini duyurdu.

30 ARALIK'TA DA SABİHA GÖKÇEN'DE AZALTMAYA GİDİLECEK

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 30 Aralık'taki uçuşların yüzde 10 oranında azaltılacağı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, yurt genelinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 30 Aralık'ta Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yüzde 10 oranında azaltma yapılacağı aktarılarak, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitesinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadesine yer verildi.

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL