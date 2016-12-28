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Oğuz Usluer
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Gazeteci Oğuz Usluer FETÖ üyeliğinden tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Oğuz Usluer, 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan tutuklanarak cezaevine gönderildi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 20:38:41 Güncelleme: 20:40:08 HABERTURK.COM

FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan gazeteci tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılarından Murat Çağlak'ın talimatı üzerine gazeteci Oğuz Usluer, 10 Aralık günü yurtdışına çıkma hazırlığı yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.

Usluer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı Murat Çağlak tarafından sorgulanan ve tutuklama talebiyle 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan gazeteci Usluer, 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Veli SARIBOĞA/ İSTANBUL

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