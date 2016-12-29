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İstanbul'da 7 ilçede elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 7 ilçede, 30 Aralık Cuma ve 31 Aralık Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak

28 Aralık 2016 Çarşamba, 20:46:41 Güncelleme: 29 Aralık 2016 Perşembe, 15:05:56 AA

Avrupa yakasındaki 7 ilçenin bazı bölgelerine, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 30 Aralık Cuma ve 31 Aralık Cumartesi günü elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre:

Esenyurt'ta, Orhan Gazi Mahallesi Isıso Caddesi, 11.Yol ve 12. Yol sokakları ve civarında, 30 Aralık 23.30 ile 31 Aralık 08.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. İlçede ayrıca, Akevler Mahallesi 1015., 1063., 1068 sokaklar ve civarı 31 Aralık'ta 00.01-06.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Bahçelievler'de, Yenibosna Merkez Mahallesi Güneşli Yolu Caddesi, Çeşme 3., Ziya Taşkent sokakları ve civarında aynı gün 08.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Güngören'de, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Altay Sokak ve civarına 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Zeytinburnu'nda da aynı gün Maltepe Mahallesi Cebe Ali Bey sokak ve civarı 09.00-12.00, Topkapı ve Davutpaşa caddeleri ve civarı ise 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Kağıthane'de de Yeşilce Mahallesi Barbaros, Halil Rahman ve Ulubaş caddeleri ile Demirbaş, Denizatı, Devir, Dirayet, Dolunay, Donatım, Dumanlı, Sönmezay, Yıldırım sokakları ve civarında aynı gün 10.00-15.00 saatleri elektrik kesintisi uygulanacak.

Silivri'de Fevzipaşa Mahallesi Hakimbey Sokak'ta 10.00-15.00, Beylikdüzü'nde de Adnan Kahveci Mahallesi Paşabahçe ve Kafkas caddelerinde 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

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