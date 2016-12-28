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İstanbul Cinayet Ümraniye
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İstanbul'da sokak ortasında cinayet

İstanbul Ümraniye'de meydana gele olayda kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanan Vedat A., hayatını kaybetti

28 Aralık 2016 Çarşamba, 22:31:45 Güncelleme: 22:40:30 DHA

Ümraniye'de bir kişi, tartıştığı zanlılar tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Ümraniye Hekimbaşı Yıldızlar Caddesi saat 21.00 sıralarında yaşandı. Caddede aracından inen Vedat A. (41) henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi ile tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada cebindeki bıçağı çıkaran bir zanlı, Vedat A.'yı defalarca bıçaklandı. Zanlılar olay yerinden uzaklaşırken, Vedat A. ise can havliyle iki sokak aşağıya kaçtı.

Vedat A. burada bir arabanın önünde yere düşerek hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis geldi. Sağlık ekipleri Vedat A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgede güvenlik çemberi oluşturan polis, ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

Olayı gören mahalleli, Vedat A.'nın caddede bıçaklanarak sokağa kadar kaçtığı ve burada hayatını kaybettiğini anlattı. Polis zanlıların yakalamak için çalışma başlattı. Vedat A.'nın cesedi, polisin incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak.

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