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Edirne'de yaşlı adamın feci sonu

Edirne'de 70 yaşındaki adam ateşe verdiği sazlıkların arasından çıkamayınca yanarak hayatını kaybetti

28 Aralık 2016 Çarşamba, 22:43:31 Güncelleme: 22:46:13 İHA

Edirne'nin Enez İlçesi'nde ateşe verdiği sazlıkların ortasında kalan 70 yaşındaki Ramazan Divdiv, yanarak öldü.

Olay, akşam saatlerinde Enez İlçesi Yeniceköy Köyü'nde meydana geldi. Ramazan Divdiv, uzayan sazlıkları ateşe verdi. Yaktığı sazlıkların arasından çıkmayı başaramayan Divdiv, yanarak can verdi. Akşam eve dönmeyince yakınlarının aramaya çıktığı Ramazan Divdiv'in cesedi, yanmış halde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ramazan Divdiv'in cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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