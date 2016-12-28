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TBMM Anayasa Komisyonu Anayasa teklifi
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Anayasa teklifi 21 maddeden 19 maddeye düşüyor

Teklifin 15. maddesindeki "cumhurbaşkanlığı kararnamesi" ile ilgili düzenlemenin bir başka maddeye eklenerek metindeki madde sayısının 19'a indirilmesi ve teklifte 12 olarak öngörülen HSYK üye sayısının 13 olarak değiştirilmesi bekleniyor

28 Aralık 2016 Çarşamba, 22:47:28 Güncelleme: 22:53:41 AA

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri devam eden anayasa değişikliği teklifinde bir dizi değişiklik yapılması bekleniyor.

AK Parti Genel Başkanı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, komisyondaki görüşmeleri devam eden anayasa değişikliği teklifi ele alındı.

Edinilen bilgiye göre, komisyon görüşmelerinde, söz konusu teklifte bazı değişiklikler yapılacak.

Teklifin 15. maddesinde yer alan, "Merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir" hükmü teklifin 11. maddesine eklenecek. Bu durumda 15. madde metinden çıkmış olacak. Dün "yedek milletvekilliği" ile ilgili düzenlemenin çıkarılmasıyla birlikte madde sayısı 20'ye düşen teklif, böylece toplam 19 madde olacak.

Ayrıca, teklifte 12 olarak öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısı 13'e çıkarılacak. Adalet Bakanı ile müsteşar da HSYK'nın doğal üyesi olacak.

Teklifin, gelecek hafta içinde TBMM Genel Kuruluna gelebileceği değerlendiriliyor.

 

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