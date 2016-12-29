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Kemal Kılıçdaroğlu Bodrum CHP
GÜNDEM

Kemal Kılıçdaroğlu Bodrum'da

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu perşembe günü düzenlenecek olan çalıştay toplantısına katılmak için Bodrum'a geldi

29 Aralık 2016 Perşembe, 01:03:34 Güncelleme: 01:07:57 DHA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe günü düzenlenecek 'Türkiye'deki Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları, Orman Köylüleri ve Kentler Üzerindeki Etkileri' konulu çalıştay toplantısına katılmak için akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Havalimanına geldikten sonra toplantının da yapılacağı, kalacağı otele geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen ve partililer çiçeklerle karşıladı.

Kılıçdaroğlu, çalıştayın ardından ilçede bir dizi ziyarette bulunacak, daha sonra da Milas'a gidecek.

 

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