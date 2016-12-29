Antalya'da hayvanları soğuğa karşı böyle koruyorlar

Akdeniz Bölgesi'nin en büyüğü olan ve 27 türde binden fazla hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkında bulunan sıcak iklime alışık türlerin soğuktan etkilenmemesi için yuvalarında ısı veren özel lambalar kullanılıyor, hayvanlar enerji veren gıdalarla besleniyor.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, kent merkezine de hava sıcaklığında düşüş olarak yansıdı. Olumsuz hava koşulları, hayvanat bahçesi sakinlerini de etkiledi. Hayvanlar, görevliler tarafından alınan özel önlemlerle soğuktan korunmaya çalışıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkının sorumlu veteriner hakimi Dr. Aygül Arsun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce hayvanat bahçesinin olduğu bölgeye kar yağdığını anımsatarak, "Yıllar sonra hayvanat bahçesi kar ile tanıştı. Bu bizi olduğu kadar hayvanları da şaşırttı." dedi.

Barınakların rüzgarın tersi yönünde ve daha çok güneş almaya imkan sağlayacak şekilde tasarlandığına değinen Arsun, soğuğa hassas türler, özellikle sürüngenler ve primat türlerinin soğuk havalardan etkilenmemeleri için de önlemler aldıklarını söyledi.

ELEKTRİKLİ SOBALAR KULLANILIYOR

Hayvanların vücut ısısını korumak için gece gündüz elektrik sistemi kullandıklarını ifade eden Arsun, şunları söyledi:

"Isı veren infrared lambalar kullanıyoruz. Hayvanların ısınma ihtiyaçlarını bu şekilde gideriyoruz. Maymun, şempanze ve babunlara ise elektrikli sobalar kullanıyoruz. Hayvanların ısı ve nem kontrolleri bakıcıları tarafından düzenli olarak yapılıyor. Ortam ısıları buna göre ayarlanıyor. Bu şekilde onları soğuk havalardan koruyarak sıcak tutmaya çalışıyoruz. Bazı hayvanların ise kışlık ortamlarına yuvalar koyuyoruz. Tercih ederlerse oralarda barınıyorlar."

Arsun, soğuğa dayanıksız hayvanları ortalama 22-23 derece sıcaklıkta tutmaya çalıştıklarına işaret etti.