Türkiye ve Rusya, Suriye’de taraflara sunulacak ateşkes önerisinde anlaştı

Türkiye ve Rusya, Doğu Halep’te sağlanan ateşkesin tüm Suriye’ye yayılmasıyla ilgili mutabakata vardı. Rejim güçleri ve çatıştığı muhalifler arasında sağlanan ateşkese Türkiye ve Rusya garantör olacak. Ateşkese DEAŞ ve El Nusra gibi terör örgütleri dahil edilmeyecek. Ateşkesi bozan tarafa yaptırım uygulanacak. Türkiye, Rusya, İran sahada yakın çalıştığı güç ve ülkelere, plana uyması konusunda “baskı” yapacak. HABERTÜRK’ün üst düzey bir diplomatik kaynaktan edindiği bilgiye göre, varılan mutabakatta yer alan unsurlar şöyle:

- Suriye’nin geneline yayılan bir ateşkes sağlanacak.

- Rejim ve muhaliflerin dün gece yarısından itibaren çatışmayı bırakmış olması öngörüldü.

- Suriye’de bulunan tüm yabancı savaşçılar ve unsurlar ülkeyi terk edecek.

- Ankara, Moskova ve Tahran sahada bulunan unsurlar ve rejime ateşkese sadık kalmaları için baskı yapacak.

- Bu çerçevede Ankara muhalif gruplarla, İran Hizbullah ve Şii milislerle, Rusya da rejimle koordineli çalışacak.

- DEAŞ ve El Nusra terör örgütleri, ateşkesin kapsamı dışında tutulacak.

- Ateşkesin bozulması halinde, taraflara yaptırım uygulanacak.

- Ateşkesin başarılı olması halinde, rejim ve muhalifler, Türkiye, Rusya, İran’ın öncülüğünde, Katar ve Suudi Arabistan’ın da desteğiyle Astana’da siyasi geçişi sağlayacak müzakerelere ocak ayı ortasında başlayacak.

- Siyasi geçiş süreci BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 No’lu kararındaki unsurlara göre yapılacak.

Ateşkesin ardından, Suriyeli muhaliflerin bir bölümü DEAŞ ile mücadele çerçevesinde görev alabilecek. Bu çerçevede İdlib’deki bazı muhalif grupların, Türkiye’nin El Bab’da yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonuna kaydırılması da gündeme gelebilecek.

Bahar BAKIR / GAZETE HABERTÜRK