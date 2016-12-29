29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Rejim güçleri muhalifler ateşkes Türkiye Rusya
GÜNDEM

Türkiye ve Rusya, Suriye’de taraflara sunulacak ateşkes önerisinde anlaştı

Rejim güçleri ve çatıştığı muhalifler arasında sağlanan ateşkese Türkiye ve Rusya garantör olacak. İşte varılan mutabakatın ayrıntıları...

29 Aralık 2016 Perşembe, 04:39:05 Güncelleme: 04:43:51

Türkiye ve Rusya, Doğu Halep’te sağlanan ateşkesin tüm Suriye’ye yayılmasıyla ilgili mutabakata vardı. Rejim güçleri ve çatıştığı muhalifler arasında sağlanan ateşkese Türkiye ve Rusya garantör olacak. Ateşkese DEAŞ ve El Nusra gibi terör örgütleri dahil edilmeyecek. Ateşkesi bozan tarafa yaptırım uygulanacak. Türkiye, Rusya, İran sahada yakın çalıştığı güç ve ülkelere, plana uyması konusunda “baskı” yapacak. HABERTÜRK’ün üst düzey bir diplomatik kaynaktan edindiği bilgiye göre, varılan mutabakatta yer alan unsurlar şöyle:

- Suriye’nin geneline yayılan bir ateşkes sağlanacak.

- Rejim ve muhaliflerin dün gece yarısından itibaren çatışmayı bırakmış olması öngörüldü.

- Suriye’de bulunan tüm yabancı savaşçılar ve unsurlar ülkeyi terk edecek.

- Ankara, Moskova ve Tahran sahada bulunan unsurlar ve rejime ateşkese sadık kalmaları için baskı yapacak.

- Bu çerçevede Ankara muhalif gruplarla, İran Hizbullah ve Şii milislerle, Rusya da rejimle koordineli çalışacak.

- DEAŞ ve El Nusra terör örgütleri, ateşkesin kapsamı dışında tutulacak.

- Ateşkesin bozulması halinde, taraflara yaptırım uygulanacak.

- Ateşkesin başarılı olması halinde, rejim ve muhalifler, Türkiye, Rusya, İran’ın öncülüğünde, Katar ve Suudi Arabistan’ın da desteğiyle Astana’da siyasi geçişi sağlayacak müzakerelere ocak ayı ortasında başlayacak.

- Siyasi geçiş süreci BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 No’lu kararındaki unsurlara göre yapılacak.

Ateşkesin ardından, Suriyeli muhaliflerin bir bölümü DEAŞ ile mücadele çerçevesinde görev alabilecek. Bu çerçevede İdlib’deki bazı muhalif grupların, Türkiye’nin El Bab’da yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonuna kaydırılması da gündeme gelebilecek.

Bahar BAKIR / GAZETE HABERTÜRK

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
CHP'li Gök ve Tezcan'dan anayasa açıklaması
GÜNDEM

CHP'den 'anayasa' yorumu: Havlu attılar
Darbe Komisyonu'ndan Org. Hulusi Akar'a 10 soru
GÜNDEM

Darbe Komisyonu'ndan Org. Akar'a 10 soru
Airat Vakhitov'un yargılanmasına başlandı
GÜNDEM

"IŞİD tehlikeli, alçak, sapık bir terör örgütüdür"
Rus Büyükelçi Karlov'a suikast Samanyolu TV'de işlenmiş
GÜNDEM

Karlov'a suikast Samanyolu TV'de
Rus heyet savcı ile görüştü
GÜNDEM

Rus heyet savcı ile görüştü
İGDAŞ'tan önemli uyarı
GÜNDEM

İGDAŞ'TAN ÖNEMLİ UYARI
İSKİ'den su kesintisi açıklaması
GÜNDEM

İSTANBULLULAR DİKKAT! SU KESİNTİSİ İÇİN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanına hakaret eden akademisyen görevden uzaklaştırıldı
GÜNDEM

ERDOĞAN'A HAKARET EDEN AKADEMİSYEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Kosova Cumhurbaşkanı Taçi: Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir
GÜNDEM

"TÜRKİYE'DE TERÖRİST KİMSE, O KOSOVA İÇİN DE TERÖRİSTTİR"
Van'da eve el bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM

VAN'DA EVE EL BOMBALI SALDIRI

İngiliz uçak gemisi tamamen parçalanacak
GÜNDEM

TAMAMEN PARÇALANACAK!