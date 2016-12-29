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Sivas yolcu otobüsü Kaza
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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 34 kişi hafif şekilde yaralandı

29 Aralık 2016 Perşembe, 05:09:47 Güncelleme: 06:01:20 AA

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kars-Ankara seferini yapan Ergün Gökçe (52) yönetimindeki 06 NT 902 plakalı otobüs, Sivas-Yozgat karayolunun Yıldızeli ilçesi Kavak köyü yakınında buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 34 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yıldızeli ve Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

Bazı yolcular, otobüsün şiddetli rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak devrildiğini ifade etti.

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