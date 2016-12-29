Uşak'ta yolu kapanan mahalledeki hamile kadın kurtarıldı

Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bir mahallede yaşayan ve doğum sancıları tutan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

Elmalıdere Mahallesi'nde 25 yaşındaki Semra Arslan'ın doğum sancılarının artması nedeniyle durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yoğun kar yağışı yüzünden kapanan yolu aşamadı. Bunun üzerine devreye giren ve mahalleye ulaşan UMKE görevlileri, kadını paletli araca alıp ambulansın bulunduğu yere getirdi.

Arslan, ambulansa alınmasının ardından kısa sürede Uşak Devlet Hastanesine nakledildi.

Bu arada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle UMKE'ye bağlı 15 kişilik ekibin hazır bekletildiği bildirildi.