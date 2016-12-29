Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Ankara'dan Sinop'a giden seyahat firmasına ait 57 AS 376 plakalı yolcu otobüsü, Asarcık köyü mevkisinde bariyerlere çarparak yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazanın bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tipi nedeniyle ekipler, kaza yerine güçlükle ulaştı.
Sinop Valisi Hasan İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 03.50'de yolcu otobüsünün Asarcık köyü mevkisinde uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Bu arada, yaralıların Boyabat, Sinop Atatürk ile Samsun Eğitim ve Araştırma hastanelerindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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Misafir 23 dakika önceAllah yardımcıları olsun tüm şöför kardeşlerimizin. Maalesef sinop yollarında hala tehlikeli alanlar var ve birde üzerine kara kış geldiğinde tablo böyle acıtıcı oluyor. Yaralılara acil şifa, hayatlarını kaybedenlere rahmet eylesin Rabbim. Sinop evladı olarak çok üzüldüm...00
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Misafir 1 saat önceHersene 3 kere geçtiğim yol Allah herkezi korusun Allah rahmet eylesin00
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Misafir 2 saat öncebaşımız sağolsun kalanlara Allah sabır versin 2017 girerken herkez çok dikkatli olsun Allah rızası için00
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Misafir 2 saat önceBaşımız sağolsun Rabbim korusun herkesi kazalardan.30
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Misafir 2 saat önceÖlenlere rahmet, yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum... :(60
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Misafir 2 saat öncebaşımız sağolsun geçmiş olsun Sinop'un yiğit evlatları90
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Misafir 2 saat önceAllah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar dilerim. Yollar havalar kötü dikkat lütfen60
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Misafir 2 saat önceEşimde sinop yolcusuydu Allahtanki aradı yoksa bu haberin sonunda ne olurdu düşünmek bile istemiyorum Allah sabır versin.90
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Misafir 3 saat önceALLAHIM yardım etsin inşallah çok üzüldüm30
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Misafir 3 saat önceAllah vefat eden kardeş Kerim'in Rahmet yaralılarada şifalar versin inşallah30