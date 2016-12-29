Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Ankara'dan Sinop'a giden seyahat firmasına ait 57 AS 376 plakalı yolcu otobüsü, Asarcık köyü mevkisinde bariyerlere çarparak yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazanın bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tipi nedeniyle ekipler, kaza yerine güçlükle ulaştı.

Sinop Valisi Hasan İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 03.50'de yolcu otobüsünün Asarcık köyü mevkisinde uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bu arada, yaralıların Boyabat, Sinop Atatürk ile Samsun Eğitim ve Araştırma hastanelerindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.