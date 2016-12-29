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sinop, otobüs, kaza
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Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

29 Aralık 2016 Perşembe, 07:35:14 Güncelleme: 11:39:31 AA

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Ankara'dan Sinop'a giden seyahat firmasına ait 57 AS 376 plakalı yolcu otobüsü, Asarcık köyü mevkisinde bariyerlere çarparak yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazanın bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tipi nedeniyle ekipler, kaza yerine güçlükle ulaştı.

Sinop Valisi Hasan İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 03.50'de yolcu otobüsünün Asarcık köyü mevkisinde uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bu arada, yaralıların Boyabat, Sinop Atatürk ile Samsun Eğitim ve Araştırma hastanelerindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 23 dakika önce
    Allah yardımcıları olsun tüm şöför kardeşlerimizin. Maalesef sinop yollarında hala tehlikeli alanlar var ve birde üzerine kara kış geldiğinde tablo böyle acıtıcı oluyor. Yaralılara acil şifa, hayatlarını kaybedenlere rahmet eylesin Rabbim. Sinop evladı olarak çok üzüldüm...
  • Misafir 1 saat önce
    Hersene 3 kere geçtiğim yol Allah herkezi korusun Allah rahmet eylesin
  • Misafir 2 saat önce
    başımız sağolsun kalanlara Allah sabır versin 2017 girerken herkez çok dikkatli olsun Allah rızası için
  • Misafir 2 saat önce
    Başımız sağolsun Rabbim korusun herkesi kazalardan.
  • Misafir 2 saat önce
    Ölenlere rahmet, yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum... :(
  • Misafir 2 saat önce
    başımız sağolsun geçmiş olsun Sinop'un yiğit evlatları
  • Misafir 2 saat önce
    Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar dilerim. Yollar havalar kötü dikkat lütfen
  • Misafir 2 saat önce
    Eşimde sinop yolcusuydu Allahtanki aradı yoksa bu haberin sonunda ne olurdu düşünmek bile istemiyorum Allah sabır versin.
  • Misafir 3 saat önce
    ALLAHIM yardım etsin inşallah çok üzüldüm
  • Misafir 3 saat önce
    Allah vefat eden kardeş Kerim'in Rahmet yaralılarada şifalar versin inşallah
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