29 Aralık 2016 Perşembe, 07:35:34 | Güncelleme: 10:13:36
İHA
Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinde kurşun izine rastlandı
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Ankara'da boş arazi içerisinde erkek cesedi bulundu. Şahsın üzerinde yapılan incelemelerde kurşun izine rastlandı.
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Olay, saat 00.30 sıralarında Yenimahalle'de fark edildi. Edinilen bilgilere göre; Çamlıca Mahallesi 408. Cadde üzerinde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün karşısındaki Yumurtatepe mevkiine kartopu oynamak için gelen vatandaşlar, karlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.
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Vatandaşların durumu ilgililere haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.
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Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yerde hareketsiz yatan şahsın aldığı kurşun yarasının ardından hayatını kaybettiği tespit edildi.
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Olay Yeri İnceleme ekipleri, üzeri 5 santimetre karla kaplanmış olan ceset üzerinde araştırma yaptı.
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Yapılan incelemelerin ardından şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatıldı.
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Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından ceset cenaze aracına bindirilerek Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
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Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.