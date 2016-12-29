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Ankara'da kar topu oynarken ceset buldular

29 Aralık 2016 Perşembe, 07:35:34 İHA

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinde kurşun izine rastlandı

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    Ankara'da boş arazi içerisinde erkek cesedi bulundu. Şahsın üzerinde yapılan incelemelerde kurşun izine rastlandı. 

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    Olay, saat 00.30 sıralarında Yenimahalle'de fark edildi. Edinilen bilgilere göre; Çamlıca Mahallesi 408. Cadde üzerinde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün karşısındaki Yumurtatepe mevkiine kartopu oynamak için gelen vatandaşlar, karlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

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    Vatandaşların durumu ilgililere haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    aynarken degilde oynarken olabilirmi ?
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