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Olay, saat 00.30 sıralarında Yenimahalle'de fark edildi. Edinilen bilgilere göre; Çamlıca Mahallesi 408. Cadde üzerinde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün karşısındaki Yumurtatepe mevkiine kartopu oynamak için gelen vatandaşlar, karlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.