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Afyonkarahisar-Ankara karayolu
GÜNDEM

Afyonkarahisar-Ankara karayolu ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Afyonkarahisar-Ankara karayolunda ulaşım sağlanamıyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 08:03:03 Güncelleme: 08:04:06 AA

Afyonkarahisar-Ankara karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

AA muhabirinin Karayolları 31. Şube Şefliği yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Afyonkarahisar ve çevresinde soğuk hava ile etkili olan şiddetli tipi, günlük yaşamı ve şehirler arası ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Afyonkarahisar'da dün akşam başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, Afyonkarahisar'ı Ankara, Antalya, İzmir, Uşak ve Kütahya'ya bağlayan yollarda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda, 40. kilometresindeki Köroğlu Beli mevkisinde kar ve tipinin görüş mesafesini iyice düşürmesi yüzünden ulaşım sağlanamıyor. Ankara yönünden gelen araçlar Bayat ilçesinde, Afyonkarahisar yönünden gidenler ise İscehisar ilçesinde bekletiliyor.

Yolun kapalı olmasından dolayı Ankara yönüne gidecek otobüslerin seferleri de iptal edildi. Afyonkarahisar Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden otobüslerin çıkışına izin verilmiyor.

Kar ve tipinin etkisini yitirmesinin ardından Afyonkarahisar-Ankara karayolu yeniden ulaşıma açılacak.

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