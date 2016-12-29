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İstanbul Küçükçekmece'detekel bayiine ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce otomobilden tekel bayiine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

29 Aralık 2016 Perşembe, 08:09:40 Güncelleme: 08:13:41 DHA

Küçükçekmece Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerin bulunduğu seyir halindeki araçtan cadde üzerinde bulunan vatandaşlara ardından da bir tekel bayisine ateç açıldı. Cadde üzerinde açılan ateş sonucu ağır yaralanan F. D. (21) isimli genç hastanede hayatını kaybetti. Tekel bayiine açılan ateşte ise bir kişi hafif şekilde yaralandı.

CADDE ÜZERİNDE ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI

Olay, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde giden ve plakası öğrenilemeyen siyah bir araçtaki kimliği belirsiz kişi yada kişiler, cadde üzerinde bulunan vatandaşların üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu araç kaçarken, ne olduğunu anlamayan vatandaşlar ise etrafa kaçtı. Bu sırada F. D. (21) isimli genç araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Araç aynı cadde üzerinde 400 metre ileride de bir tekel bayii önüne gelerek işyerine kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı.Açılan ateş sonucu işyerinde bulunan E. T. (37) hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan F. D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Saldırı sonrası ağır yaralanan F. D.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Hafif yaralanan E. T. ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS EKİPLERİ DETAYLI İNCELEME YAPTI

Her iki saldırı sonrası polis ekipleri olay yerini şeritle kapatarak detaylı çalışma yaptı. Polis ekiplerinin olay yerinde tüm delilleri inceleyerek kayıt altına aldı. Olay sonrası çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini araştıran polis ekipleri, kayıplara karışan aracın kaçış güzergahındaki mobese görüntülerini de inceleme altına aldığı öğrenildi. Polis ekipleri her iki olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlattı.

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