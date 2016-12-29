AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Fantezi değil, OHAL ilan etmek büyük riskti. Referanduma giderken, OHAL sürecini gerekli kılan sebepler kalktıysa kalkar. Referanduma gidiyoruz diye OHAL'in kaldırılmasını sağlıklı bulduğumu söyleyemem" dedi.

AK Parti'de fire tartışmalarına da değinen Yazıcı, "Bizim grubumuzla alakalı olarak, 316 arkadaşımız bu teklife imza koyduğuna göre arkasında duracak, ya imza koymayacaksınız ya arkasında duracaksınız" diye konuştu. Yazıcı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da Darbe Komisyonu'na çağrılması gerektiğini söyledi.

AK Partili Hayati Yazıcı HABERTÜRK TV'de Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. Yazıcı'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

ANAYASA GÖRÜŞMELERİ: Anayasa bizim geleneğimize baktığımızda, sistem değişikliğini de öngörecek kapsamda anayasa yapmışlığımız yok. Bu defaki değişiklik de bir sistem değişikliğini öngörüyor, onun için de çok yoğun tartışmalara yol açıyor. Teklifi tarumar edecek değişiklik değil. Bu alana ilgi duyan insanlar katkılarını yazıp iletmek, sözlü olarak aktarma dahilinde. Bir ekiple çalışma yapıldı geldi. 316 vekilin aynı anda görüşmesi mümkün değildi. Milletvekillerinin de görüş ve önerilerini dinlemek üzere toplantı yapıldı. Partnerimizle bir koalisyon içine giriyoruz. Onların kabulü içinde redakte edilmiş bir teklif.

YEDEK VEKİLLİK: Çok gerekli değil diye düşündüm ben de. Bunu Genel Başkanımızla paylaştım. Böyle bir ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Meclisimizde ne kadar boşalma olursa bunun koşulları belirlenmiş. Bizim teklifimizde 600 milletvekili oluyor, Meclis'in boşalması için 30 milletvekilinin ayrılması lazım. Bir ara seçimi gerektirecek durumun olması halinde seçim yapılacak bu da bir denetimdir. Birçok arkadaşın gözüne batan konu bu. Eleştirler, talepler dikkate alındı ve tekliften çıkarıldı. Ortak akıl oluştu ve tekliften çekildi. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı ile istişare etti.

REVİZYONA GİDECEK MADDELER: 18 yaşa ilişkin herhangi bir önerinin Meclis Genel Kurulu'na geleceği kanısında değilim. 18 yaşındaki çocuk ne yapacak, biz Meclis'i 18 yaşındaki insanlarla dolduracak değiliz, bu seçme hakkıdır. Seçme ve seçilme yaş farkını kaldırdık.

FİRE TARTIŞMALARI: MHP'nin iç yapısıyla alakalı yorum yapmaktan kaçınırım. Bizim grubumuzla alakalı olarak, 316 arkadaşımız bu teklife imza koyduğuna göre arkasında duracak, ya imza koymayacaksınız ya arkasında duracaksınız. Eleştiri yapanlar olabilir ama bizim siyaseten çalışma tarzımız şu; biz oturur müzakere ederiz, kanaatlerimizi ifade ederiz. Bir karar alınır, kolektif akıl bu değişikliğin yapılması yönündedir. Her arkadaşımız bu kararın arkasında durur. Şüphem yok, ama olmaz olmaz demem. En önemli kontrol vicdan ve ahlaki birikimdir.

REFERANDUM TARİHİ: Takvimlendirme yapılmadı. Kesin bir zaman söyleyemem. Meclisin ve hükümetin birinci gündemidir. Gündem doğal seyri içinde sonuçlanır. Bir aksaklık, aksilik olmazsa 2017 yılının ilk çeyreği içerisinde bu gerçekleşmiş olur.

REFERANDUM KAMPANYASI: Teşkilatlarımıza bilgi notu gönderdik. Meclis'ten geçtikten sonra halkı da kapsayacak şekilde televizyon programları, gazete röportajları dışında Meclis'ten geçtikten sonra sahalarda olacağız.

MYK ve KABİNE REVİZYONU: Bunların nasıl oluşacağı belli, MYK'nın nasıl oluşacağı belli. Böyle bir emare ve gerek görmüyorum. Bu süreç böyle devam edecek.

OHAL SÜRECİ: Biz Türkiye'de OHAL'i hangi sebeple getirdik, bunu herkes biliyor. Türkiye köşeden döndü. Bu şer çetesinin devletin değişik organlarına yıllardan boyu yerleşmiş, 15 Temmuz'da gördüğümüz gibi her türlü alçaklığı gerçekleştirebileceğini gördük. Fantazi değil, OHAL ilan etmek büyük riskti. Referanduma giderken, OHAL sürecini gerekli kılan sebepler kalktıysa kalkar. Referanduma gidiyoruz diye OHAL'in kaldırılmasını sağlıklı bulduğumu söyleyemem.

KAYYUM ATAMALARI: İş olsun diye bir takım belediyelere kayyum atanmıyor. Kayyum atamaya gerekli kılan sebepler var. Bir belediye başkanı var, bir eş başkan var. Eş başkanı kim atıyor, Kandil? Kendi kendilerine kayyum atıyorlardı. Beraat ederlerse görevlerine dönerler.

DARBE KOMİSYONU: ('Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı çağrılmalı mı' sorusu üzerine) Evet, çağrılmalı.