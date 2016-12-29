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Mersin ve Adana'da şiddetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de görülen şiddetli yağışlara ilave olarak bu gece saatlerinde itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde şiddetli yağmur ve sağanak (76-100 kg/metrekare); iç ve yüksek kesimlerde (700 metre rakım üzerindeki yerler) yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ani sel, don olayı, buzlanma, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.