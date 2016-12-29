29 Aralık 2016 Perşembe, 10:58:52 | Güncelleme: 19:58:48
HABERTURK.COM
Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor
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İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
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Beylikdüzü'nde yoğun bir şekilde yağan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Kısa sürede üst geçitler kar tutarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tuzlama yapılmaması nedeniyle vatandaşlar inerken parmaklıklara tutunmak zorunda kaldı.
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Vatandaşlar merdivenlerin tuzlanmadığından dolayı kaydıklarını dile getirirken yağış nedeniyle trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği görüldü.
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İstanbul'da Kartal Yakacık'ta kar yağışının başladığı görüldü.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri alınan ihbarlar doğrultusunda dün gece yarısından itibaren tüm ekipleriyle ana arterler ve kavşaklarda tedbirlerini aldı. Alarma geçen AKOM olumsuzluklara karşı ekipleri yönlendirdi. Vatandaşlar merdivenlerin tuzlanmadığından dolayı kaydıklarını dile getirirken yağış nedeniyle trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği görüldü.
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, dün geceden itibaren 932 araç ve iş makinesi 3437 Personel kritik noktalarda buzlanma nedeniyle 110 ton tuz kullandı.
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AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul bugün yağmur ve karla karışık yağmurlu. Fırtına ve yoğun kar bu gece ve yarın etkili oluyor.
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Mersin ve Adana'da şiddetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de görülen şiddetli yağışlara ilave olarak bu gece saatlerinde itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde şiddetli yağmur ve sağanak (76-100 kg/metrekare); iç ve yüksek kesimlerde (700 metre rakım üzerindeki yerler) yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ani sel, don olayı, buzlanma, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor.
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İç Anadolu'nun güney ve doğusunda (Konya, Karaman, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale) bu gece saatlerinden itibaren görülecek yağışların kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde cumartesi öğle saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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Sıcaklıkların batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalması, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına (60-90 km/s, hamlesi zaman zaman 100 km/saatin üzerinde) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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Gece saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi beklenen kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, tipi şeklinde kar yağışı, çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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İstanbul'da yağışın il genelinde Perşembe akşam, Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışları şeklinde etkili olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin iç ve yüksek kesimlerinde 5 - 10 cm kadar örtü yapabileceği bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar yurdun batı bölgelerinde azalarak mevsim normallerinin biraz altında, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Başkentte dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, şehir genelinde etkili oldu.Ankara genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak devam etti.
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Kar, şehrin özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu.Kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir içindeki ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.
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Şehirler arası yollarda ise Karayolları Genel Müdürlüğüne ait araçlar, gece boyu kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.
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ANKARA İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada," Ankara'da bugün akşam saatlerinden sonra tekrar başlayacak kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği ve yerde ki mevcut karın üzerine 5-7 cm kadar yeni kar örtüsü meydana getireceği tahmin ediliyor."
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"Kar yağışı ile bu gece ve yarın sabah saatlerinde görülecek buzlanma ve don olayının neden olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.