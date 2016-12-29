29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Hava durumu 29.12.2016

29 Aralık 2016 Perşembe, 10:58:52 HABERTURK.COM

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor

  • 1
    1 | 26

    İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

  • 2
    2 | 26

    Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

  • 3
    3 | 26

    Beylikdüzü'nde yoğun bir şekilde yağan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. 

     

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 3
  • Misafir 6 saat önce
    Allah ın dediği olur.(maşallah).
  • Misafir 8 saat önce
    hayatta bu istanbula kar yağmaz merak etmeyin burası büyülü biryer yemin etmis yağmamak için
  • Misafir 8 saat önce
    Dönsün
Kalan karakter : 300