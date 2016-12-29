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Kayseri, trafik kazası
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Kayseri'de iki otobüs devrildi

Kayseri'de şiddetli rüzgar nedeniyle 2 kilometre arayla 2 yolcu otobüsü devrildi, 17 kişi yaralandı

29 Aralık 2016 Perşembe, 11:05:51 Güncelleme: 12:16:29 AA

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Kayseri-Kahramanmaraş karayolu Yeşilkent mevkisinde kar yağışı ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan 2 yolcu otobüsü devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 17 kişi ise Sarız Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

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YORUMLAR 1
  • berkantasci 1 saat önce
    saatleri geri almamız lazım
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