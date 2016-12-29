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Milletvekillerinin anayasa mesaisi

TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden anayasa değişiklik teklifi üzerinde 370 milletvekili değerlendirmelerde bulundu

29 Aralık 2016 Perşembe, 11:37:36 Güncelleme: 11:46:51 AA

TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden anayasa değişiklik teklifi üzerinde, 370 milletvekili değerlendirmede bulundu. Yaklaşık 70 saat süren görüşmeler, tutanaklara bin 144 sayfa olarak yansıdı.

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine başladığı 20 Aralık Salı gününden, 28 Aralık gününe kadar süren mesaisi boyunca yaklaşık 70 saat çalıştı.

Toplantının ilk gününde, AK Parti'li 12, CHP'li 26, HDP'li 4 ve MHP'li 2 milletvekili, 9 saat 40 dakikaya yakın konuştu. Toplantıda 145 sayfa tutanak tutuldu.

Anayasa Komisyonu'nun ikinci gününde, 12 AK Parti'li, 26 CHP'li, 3 HDP'li ve 1 MHP' li
milletvekili söz aldı. 10 saat 20 dakikaya yakın konuşma, tutanaklara 139 sayfa olarak yansıdı.

Anayasa değişiklik teklifinin üçüncü gün görüşmelerinde, AK Parti'den 14, CHP'den 30, HDP'den 5 ve MHP'den 3 milletvekili, 9 saat 20 dakika konuştu. Toplantıda, tutanak tutulan sayfa sayısı 125 oldu.

Toplantının dördüncü gününde 8 AK Parti'li, 22 CHP'li, 2 HDP'li ve 1 MHP'li
milletvekili değerlendirmelerde bulundu. Milletvekillerinin 10 saat 15 dakika süren konuşması,140 sayfalık tutanakta yer aldı.

Anayasa Komisyonu toplantısının beşinci gününde, AK Parti ve CHP'den 23'er milletvekili, HDP ve MHP'den 2'şer milletvekili söz aldı. Komisyonun 24 Aralık Cumartesi günkü mesaisi 5 saat 30 dakika sürdü, bu toplantıda 149 sayfa tutanak tutuldu.

Anayasa Komisyonu'nun 6. gün mesaisinde ise AK Parti'den 31, CHP'den 41, HDP'den 3 ve MHP'den 2 milletvekili 13
saat 45 dakika süreyle konuşması, 202 sayfa tutanak olarak tutuldu.

Yedinci günde, 31 AK Parti milletvekili, 34 CHP milletvekili, 6 HDP milletvekili ve 2 MHP milletvekili 10 saat 40 dakika süreyle değerlendirmeler yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, 7 günde 370'i aşkın milletvekili gerek söz alarak, gerek söz almadan konuştu. Ya da kendi deyimleriyle "katkı yaparak" yaklaşık, 70 saat görüşlerini aktardı.

Toplantılarda tutanak tutulan sayfa sayısı bin 144 olarak belirlendi.

 

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