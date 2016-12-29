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30 Aralık yarın okullar tatil mi?

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde devam eden şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle okullar tatil ediliyor. Peki 30 Aralık 2016 (yarın) okullar tatil mi?

29 Aralık 2016 Perşembe, 11:49:04 Güncelleme: 16:46:45

İstanbul'da bugün şiddetini artıran yağış fırtına eşliğinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji'nin saatlik hava tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı 18.00'de başlayacak. Öğrenciler şiddetli yağışın ardından "yarın okullar tatil mi?" sorusuna cevap aramaya başladı. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İşte 30 Aralık 2016 tatil olan iller...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da bugün etkisini gösteren karla karışık yağmur ve fırtınanın şiddetini artırması hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji'nin saatlik hava tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı bugün saat 18.00'de başlayacak. Olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okulların tatil edilmesi bekleniyor. Fakat İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından henüz bir açıklama gelmedi. İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusuda resmi bir açıklama geldiği an haberimizin içerisinde yer alacaktır.

ÇANKIRI

Çankırı'da, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engellilerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği, kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okulları bir gün süreyle tatil etti. Yarın ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak. Kocaeli Valiliği'nde yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Yoğun kar yağışı ile birlikte, düşük sıcaklıkların araç trafiğinde ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuzluğa ve mağduriyete yer vermemek amacı ile il genelinde anaokulları, ilk, orta ve liseler ile rehabilitasyon merkezleri dahil eğitim ve öğretime Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

BİLECİK

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da tatil edildi.

Gölpazarı'nda Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle ilçe ve bağlı köylerde önlem amaçlı olarak eğitime 30 Aralık Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Bugün de okulların tatil edildiği Gölpazarı'na bağlı 40 köy yolunun halen kapalı olduğu öğrenildi.

ADANA

Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı eğitime bugün ara verildi.

Pozantı Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullar bugün tatil edildi.

Taşımalı eğitim yapılan okullarda ise yarın da eğitime ara verilmesi kararı alındı.

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YORUMLAR 23
  • Misafir 4 saat önce
    İstanbuldada olsun
  • Misafir 4 saat önce
    çok haklı
  • Misafir 5 saat önce
    Sayın valimiz diğer illerde hep tatil ama nedense İstanbul tatil edil iyor lütfen İstanbulda okullar tatil edilir
  • Misafir 5 saat önce
    Tatil olsun istanbul
  • Misafir 5 saat önce
    Sayın valimiz her şehirde kar nedeniyle okullar yok İstanbulda peki tatil değil lütfe okullar zİstanbulda tati edilsin
  • Misafir 5 saat önce
    Evet edilsin lütfen
  • Misafir 5 saat önce
    Lütfen tatil olsun ya ankara/polatlida yollar kapandi arabalar zr zor geçiyor okula birde servisle gidiyorum lutfen 30 aralik 2016 tatil olsun lütfen..
  • Misafir 5 saat önce
    EDİLSİN ANGARA
  • Misafir 5 saat önce
    Tatilllll olsun
  • Misafir 5 saat önce
    ne sınavı
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