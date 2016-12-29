29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da uyuşturucu davalarında emsal karar

Mahkeme, 'önleme araması' ile yapılan aramayla uyuşturucu madde ele geçirilmesini hukuka uygun buldu. İtiraz üzerine temyiz edilen karar Yargıtayca onandı.

29 Aralık 2016 Perşembe, 12:37:02 Güncelleme: 12:38:09

Adana'dabir uyuşturucu davasında mahkeme, 'önleme araması' ile yapılan aramayla uyuşturucu madde ele geçirilmesini hukuka uygun bulup, sanığı 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hapse mahkum etti.

Arama kararıyla elde edilen delillerin hukuka uygun olmadığı yönünde itiraz üzerine temyiz edilen karar Yargıtayca onandı.

Adana'da polis, 19 Ekim 2014'te E.A.'nın Diyarbakır'dan temin ettiği uyuşturucuyu plakası verilen bir araçla Adana ve batı illerine sevk edeceği yönünde istihbarat aldı. Ancak verilen bilgilere rağmen güvenlik güçleri, 'adli arama kararı' almayıp Adana 5'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nden 'önleme arama kararı' alarak otoyol organize sanayi çıkışında kontrol noktası oluşturdu. Önleme arama kararına istinaden durdurulan E.A.'nın kullandığı araçta yapılan aramada, 92 ayrı pakette 453.7 kilo kubar esrar ile 11.7 kilo toz esrar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli ile ona öncülük yaptığı belirlenen A.G. hakkında 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan dava açıldı. Sanık E.A. suçlamayı kabul ederken, A.G. ise suçsuz olduğunu söyledi. Yapılan yargılamada, sanık A.G. 15 yıl hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına, E.A. ise 7 yıl 6 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

YARGITAY ONADI

Sanık avukatları, 'önleme arama kararı' ile elde edilen delilerin hukuka uygun olmadığını belirterek karara itiraz etti. Dosyayı görüşen 20'inci Yargıtay Ceza Dairesi de, temyiz incelemesinde yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığını ve eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı kaydederek mahkemenin kararını onadı.

Yargıtay'ın onama kararında, benzer olaylarda Adana mahkemelerinin bozma kararlarına direnmesinin ve bazı mahkemelerce verilen beraat kararlarına da Adana Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz etmesinin etkili olduğu bildirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Himmet veren polislere fazladan maaş taltifi
GÜNDEM

Himmet veren polislere fazladan maaş taltifi
Adana'da yılbaşı kutlamaları iptal
GÜNDEM

O ilde yılbaşı kutlamaları iptal
Suriyeli çocuk başından pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu
GÜNDEM

Adana'da pompalı tüfek dehşeti
Adana'da asayiş uygulaması
GÜNDEM

Adana'da asayiş uygulaması
Adana'da iş yerinde yangın
GÜNDEM

Adana'da korkutan yangın
Kaza yapan sürücü aracını terk etti
GÜNDEM

Kaza yapan sürücü aracını terk etti
Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye şu anda yönetilmiyor
GÜNDEM

"İNSANDA BİRAZ UTANMA, AHLAK OLUR"
Kosova Cumhurbaşkanı Taçi: Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir
GÜNDEM

"TÜRKİYE'DE TERÖRİST KİMSE, O KOSOVA İÇİN DE TERÖRİSTTİR"
İngiliz uçak gemisi tamamen parçalanacak
GÜNDEM

TAMAMEN PARÇALANACAK!
İSKİ'den su kesintisi açıklaması
GÜNDEM

İSTANBULLULAR DİKKAT! SU KESİNTİSİ İÇİN AÇIKLAMA
İGDAŞ'tan önemli uyarı
GÜNDEM

İGDAŞ'TAN ÖNEMLİ UYARI
Cumhurbaşkanına hakaret eden akademisyen görevden uzaklaştırıldı
GÜNDEM

ERDOĞAN'A HAKARET EDEN AKADEMİSYEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI