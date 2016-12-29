Mustafa Tanrıverdi'nin cezası belli oldu

MP5 silahı ile üretimine henüz başlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın çizim ve üretim planlarını satmak isterken yakalanan eski Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Tanrıverdi, avukatları Ali Meriç Türkmenoğlu ve Ali Türker ile şikayetçiler MKEK avukatı Ayşe Karagöl, Savunma Sanayii Müsteşarlığı avukatı Salih Yerli ve Hazine Müsteşarlığı avukatı Alparslan Çevik katıldı.

Duruşmada, sanık hakkındaki mütalaasını tekrarlayan Cumhuriyet Savcısı İsmail Şafak, sanığın, "rüşvet almaya teşebbüs" ve "görevi dolayısıyla öğrendiği ve devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınai yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kullanmak" suçlarından hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

MKEK, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı avukatları da sanığın suçunun sabit olduğunu, rüşvet suçunun da teşebbüs aşamasında kalmayıp sübut bulduğunu, bu nedenle Tanrıverdi'nin "devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik" suçlarını düzenleyen TCK'nın 333. maddesinin yanı sıra rüşvet suçundan da cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Daha sonra söz alan Tanrıverdi'nin avukatı Ali Meriç Türkmenoğlu ise tanık Kutlay Kaya'nın MKE yetkilileriyle anlaşarak müvekkiline tuzak kurduğunu öne sürdü. Türkmenoğlu, söz konusu silahlara ait bilgilerin gizli bilgi niteliğinde olmadığını ifade etti. Müvekkilinin eyleminin rüşvet değil, olsa olsa görevi kötüye kullanma olacağını öne süren Türkmenoğlu, 9 aya yakın süredir tutuklu olan Tanrıverdi'nin tahliyesini istedi.

Türkmenoğlu, "Olayda tanık ve muhbir vaziyette bulunan Kutlay Kaya, 5 Aralık'ta ara celsede verdiği beyanında, MKE yetkilileriyle birlikte sanığa tuzak kurduğunu açıkça ikrar ve beyan etmişlerdir. Bunun sebebi düşük karla silah alan Amerikan firmasına bu silahların satılmamasını isteyen sanığı saf dışı etmektir" dedi.

"DAĞ 2 FİLMİNDE KULLANILDI"

Son savunmasını yapan sanık Mustafa Tanrıverdi de projenin gizliliğinden söz edilemeyeceğini savunarak, şunları söyledi:

"Savunma Sanayii Müsteşarlığının, 17 Kasım'da bir basın açıklaması oldu. Müsteşarlık, her ay 2 bin adet MPT-76'nın silahlı kuvvetlerimize teslim edileceğini, toplamda 200 bin silahın teslimini planladıklarını, ilk etapta 20 bin silahın MKE, 15 bin silahın da Kale Kalıp firması tarafından teslim edeceğini açıkladı. Bu silahtan 200 bin adet üretilecek. Tüm resimler kalıp firmalarına, atölyelere dağıtılmış, çizimler verilmiş. Burada gizlilikten bahsetmek mümkün mü?

Yeni vizyona giren Dağ 2 filminde bile MPT-76 silahı kullanılmış. Silah artık aleniyet kazanmış. Dağıtımı yapılmış. Dost ve müttefik 2 ülkeye bile bu silahlardan verilmiş. Artık milli bir silah olarak her yerde kullanılmakta. Silahın çizimlerini internet ortamında bulmak mümkün. Bunu tanık da belirtiyor. Kutlay Kaya, ifadesinde kar oranının düşük olduğunu belirtiyor. Zaten buna itiraz ettiğimiz için bana tuzak kurulmuştu. Silahlı kuvvetlere bile yüzde 30 karla silah satarken, Kutlay Kaya'nın aracılığıyla ABD'ye yüzde 7 ile silah satıyoruz. Tanığı silahlı kuvvetlerin üstünde tutuyoruz. Ben buna karşı çıktığım için bana tuzak kuruldu. Devletimizin yanımda olması gerekirken üç güzide kurumumuz benim karşımda."

Daha sonra mütalaa için kısa bir ara veren mahkeme heyeti, aranın ardından kararını açıklayarak, "rüşvet almaya teşebbüs" ve "görevi dolayısıyla öğrendiği ve devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınai yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kullanmak" suçlarından sanık Mustafa Tanrıverdi'yi, temyiz yolu açık olmak kaydıyla 12 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.

Mustafa Tanrıverdi

İDDİANAME

Soruşturmaya ilişkin iddianamede, ihbarcı Kutlay Kaya'nın, 1 Nisan 2016'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, Tanrıverdi'nin, fabrikada üretilen MP5 ile MPT-76 model silahın çizimleri, üretim planları dahil tüm dokümanlarını satmak istediğini bildirmesi üzerine soruşturmaya başlandığı belirtiliyordu.

İhbarın ardından polisin buluşma yerinde takipteyken, Kaya ve Tanrıverdi'nin Söğütözü'nde lokantada buluştuğu anlatılan iddianamede, Tanrıverdi'nin bilgileri 200 bin lira ve 300 bin dolar karşılığında satmak isterken yakalandığı aktarılıyordu.

Kaya'nın ABD'deki Zenith Fire Arms isimli firmanın sahibi olduğu, uluslararası silah ticareti yaptığı, MKEK'e iş nedeniyle gidip gelmesi nedeniyle Tanrıverdi'yi tanıdığı yönündeki beyanına yer verilen iddianamede, Tanrıverdi'nin "rüşvet almak" ve "devlete ait gizli kalması gereken fenni keşif, buluş ve sınai yeniliklerden yararlanma" suçlarından hapsi isteniyordu.