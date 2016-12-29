29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Çanakkale-İzmir Karayolu
GÜNDEM

Çanakkale-İzmir Karayolu kar nedeniyle kapandı

Yoğun kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili oluyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 12:47:19 Güncelleme: 13:21:47 AA

Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Çanakkale-İzmir Karayolu Küçükkuyu rampalarında meydana gelen yoğun kar yağışı ve araç kaymaları nedeniyle 4 saattir kapalı.

İZMİR'DE YOL DURUMU

İZMİR-MANİSA KARAYOLU KARDAN KAPANDI

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. İzmir- Manisa karayolu, Sabuncubeli bölgesinde kardan trafiğe kapandı.

İzmir güne kar yağışıyla uyandı. Alçak kesimlerde yağmur yağarken, yüksek kesimler kar yağışı etkili oldu. İzmir- Manisa karayolu, Sabuncubeli bölgesinde kardan trafiğe kapandı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama araçları ile yolu açmaya çalışırken, bir yandan da trafik polisleri araçları iterek hareket etmesine yardımcı oldu. Kar lastiği olmayan araçların Manisa yönüne ilerlemesine izin verilmedi. Kar yağışının etkisini arttırarak devam etmesi üzerine yol tamamen trafiğe kapatıldı.

Yolda kalan sürücülerden Sinan Sağır, İzmir'de kar nedeniyle yolda kalacağını hiç düşünmediğini belirtirken, bir diğer sürücü Ece Büyükyavaş ise, "Hayatımda ilk defa yolda kalıyorum. Avukatım, duruşmaya yetişmeye çalışıyorum. Aradım 'hakim gelsin' demiş. 1,5 saattir yoldayım. İlk defa karda araba kullanıyorum, kaldım zaten. Aracımda zincir yok, dört mevsim lastik tehlikeli. Herkese buradan kış lastiği tavsiye ediyorum" dedi.

Manisa'ya gitmeye çalışan Mustafa Güler, İzmir'de kar yağışına alışık olmadıklarını belirterek, "1 saattir yoldayım akşam 17.00'ye kadar varabilirsem ne mutlu" diye konuştu.

Karayolları ekiplerinin saat 11.00 sıralarında başladığı yol açma çalışmaları devam ederken, yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • Misafir 52 dakika önce
    maşallah.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Davutpaşa'da doğalgaz patlaması
GÜNDEM

Davutpaşa'da doğalgaz patlaması
Volkan Demirel'in kızını kaçırma planı yapanlar beraat etti
GÜNDEM

Volkan Demirel'de fidye tuzağı davasında flaş karar
MEB Gaziantepli kız çocuklarına da el uzatacak
GÜNDEM

MEB Gaziantepli kız çocuklarına da el uzatacak

Erdoğan, İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyetini kabul etti
GÜNDEM

Erdoğan, İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyetini ...
Aslı Erdoğan: KCK'nın açılımını dahi bilmiyorum
GÜNDEM

Aslı Erdoğan: KCK'nın açılımını dahi bilmiyorum
17 Aralık ehliyet sınav sonuçları açıklandı
GÜNDEM

17 Aralık ehliyet sınav sonuçları açıklandı
Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye şu anda yönetilmiyor
GÜNDEM

"İNSANDA BİRAZ UTANMA, AHLAK OLUR"
Kosova Cumhurbaşkanı Taçi: Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir
GÜNDEM

"TÜRKİYE'DE TERÖRİST KİMSE, O KOSOVA İÇİN DE TERÖRİSTTİR"
İngiliz uçak gemisi tamamen parçalanacak
GÜNDEM

TAMAMEN PARÇALANACAK!
İSKİ'den su kesintisi açıklaması
GÜNDEM

İSTANBULLULAR DİKKAT! SU KESİNTİSİ İÇİN AÇIKLAMA
İGDAŞ'tan önemli uyarı
GÜNDEM

İGDAŞ'TAN ÖNEMLİ UYARI
Cumhurbaşkanına hakaret eden akademisyen görevden uzaklaştırıldı
GÜNDEM

ERDOĞAN'A HAKARET EDEN AKADEMİSYEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI