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Sakarya, DEAŞ
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Sakarya'da DEAŞ'ın "uyuyan hücre"si çökertildi

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 7 şüphelinin, uyuyan hücre durumunda oldukları ve Türkiye'de eylem yapma ihtimallerinin bulunduğu belirlendi

29 Aralık 2016 Perşembe, 13:43:06 Güncelleme: 13:44:33 AA

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yabancı uyruklu 7 şüphelinin, uyuyan hücre durumunda oldukları ve Türkiye'de eylem yapma ihtimalleri bulunduğu tespit edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan ve haklarında Irak'ta da yakalama kararı bulunduğu öğrenilen 7 şüphelinin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Anbar'ın DEAŞ'ın kontrolünden çıkmaya başlaması üzerine bölgeden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları ve sahte belgelerle ikamet izni aldıkları saptanan şüphelilerin, uyuyan hücre durumunda oldukları ve eylem yapma ihtimallerinin bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerden Bassam Hamid İsmail ile Alaa Velid Madi'nin, DEAŞ içerisinde silahlı vaziyette faaliyet gösteren ve "infaz polisi" olarak nitelenen görevde oldukları ve iki şüphelinin DEAŞ adına birçok infaz gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şüpheli Ahmed Khairi Shukur Shukur'un ise örgütün "siber görevlisi" olarak DEAŞ aleyhine sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan hesapların hack'lenmesi görevini yaptığı bilgisine ulaşılan soruşturmada, tutuklanan şüpheliler Mohmood Mudhafar Yasen Yaseen, Mohammed Yaseen Hameed al Khafajei ile Eymen İsmail Halil Halil'in, DEAŞ kontrol ekibinden olduğu, halkın içerisinde gezip araştırma yaparak örgüte biat etmeyenleri tespit ettikleri ve sözde "infaz polisi"ne bildirdikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin ayrıca Anbar şehrinde halktan ve esnaftan zekat adı altında para topladıkları, vermeyenleri ise "polis ekibine" bildirdikleri, Ali Khairi Shukur Shukur'un ise örgüt içerisinde eğitmen olarak çalıştığı, teröristlere yakın dövüş eğitimi verdiği belirtildi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 2 dakika önce
    idam
  • Misafir 16 dakika önce
    Sakaryamızı kirlettiler hepsi defolsun gitsin
  • Misafir 16 dakika önce
    sınırlardan kuş uçurtulmamalı, her giren iyice araştırılmalı, kaçak geçişler sıfıra indirilmeli
  • Misafir 18 dakika önce
    ikamet izni almak isteyen yabancılar çok iyi araştırılmalı
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