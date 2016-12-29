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Antalya Valisi külçe altın iddialarına Twitter'dan yanıt verdi

29 Aralık 2016 Perşembe, 13:52:03

Vali Münir Karaloğlu, Antalya Kemer'de 20 ton külçe altın bulunduğu iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi: Hayaller altın, gerçekler alçı

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    Antalya'nın Kemer İlçesi'nde dağlık alanda 20 ton külçe altın bulunduğu iddiası üzerine Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından külçe altın fotoğrafı paylaşarak, "Hayaller altın, gerçekler alçı" yorumunda bulundu. 

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    İddiaya göre, Kemer'in Uvacık Mahallesi Mezarlık dibi mevkiindeki Göynük Kanyonu içerisindeki dağlık alanda kaçak kazı yapılarak külçe altın bulunduğu ihbarı geldi.

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     Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 5 saat önce
    o alcıları kim zahmet edıpte oraya koyar?
  • Misafir 6 saat önce
    bizde inandık!!!
  • Misafir 6 saat önce
    ne yaptınız altınları
  • Misafir 6 saat önce
    Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
  • Misafir 8 saat önce
    VARDIR Bİ GERÇEK PAYI ELBET
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