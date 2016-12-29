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fırat kalkanı, öso, suriye, tsk
GÜNDEM

Türk ordusunun El Bab'da ilerleyişi dakika dakika görüntülendi

El Bab'da operasyonların yoğunlaştığı Akil Dağı ve Hastane bölgesinde terör hücrelerine ağır kayıplar verdiren Türk ordusunun ilerleyişi dakika dakika görüntülendi

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:35:39 Güncelleme: 14:44:17 İHA

Türkiye'nin terör hedeflerine yönelik olarak Suriye topraklarında gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Operasyonunun 128'inci gününde sıcak saatler yaşanıyor. Türk ordusunun Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile birlikte yürüttüğü operasyonun El Bab ayağında DEAŞ hedefleri havadan ve karadan vuruluyor.

El Bab'da operasyonların yoğunlaştığı Akil Dağı ve Hastane bölgesinde terör hücrelerine ağır kayıplar verdiren Türk ordusunun ilerleyişi dakika dakika görüntülendi. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından taşınan görüntü ve fotoğraflarda oluşturulmak istenen algının aksine Türk ordusunun operasyonu başarılı bir şekilde sürdürdüğü görülüyor.

2014 yılında ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ karşıtı koalisyon içerisinde yer alan 63 ülkenin destek vereceklerini açıklamasına rağmen bir türlü harekete geçmemesi üzerine Türk ordusu muhaliflerden oluşan ÖSO desteğiyle 24 Ağustos'ta Suriye topraklarında operasyona başlamıştı.

Türk ordusu, Raşil Cebel bölgesinde DEAŞ'ın ele geçirdiği hastaneyi geri aldı. Bölgede terör örgütü tarafından hazırlanan canlıya duyarlı sensörler, patlayıcılar ve birçok askeri düzenek temizlendi. Bölgede askeri operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Türk ordusunun bölgede kontrolü ele alma çabaları elverişsiz hava koşullarına rağmen sürüyor. Yapılan bütün askeri operasyonlar Türk güçlerinin kontörlünde gerçekleştirilirken muhalifler yalnızca destek veriyor.

Bugüne kadar 38 askerin şehit, 200'den fazla askerin de yaralandığı Fırat Kalkanı harekatı ile birlikte terör örgütleri DEAŞ ve YPG'ye büyük kayıplar verdi. DEAŞ ve YPG terör örgütlerinin mevzilerini terk ederek kaçtığı alanlar Türk askeri tarafından temizlenerek kontrol altına alınıyor. Türk güçlerinin adım adım ilerlediği El Bab'ın çok kısa sürede düşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetleri ile sürdürdüğü operasyon DEAŞ'a karşı yeterince mücadele edilmediği şeklinde bir tartışmayı başlatmıştı.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 5 saat önce
    Allah her zaman doğrunun yanındadır. Allah a emanet olun.
  • Misafir 6 saat önce
    zulme karşı tek başımıza olsak da savaşacağız Allah yar ve yardımcımız olsun
  • Misafir 6 saat önce
    vurduğunuz gol olsun aslanlar
  • Misafir 6 saat önce
    Allah yardımcıları olsun
  • Misafir 6 saat önce
    Allah şanlı ordumuza yardımcı olsun
  • Misafir 6 saat önce
    Allah yardımcınız olsun dualarımız sizlerle. Allah devlete millete zeval vermesin!..
  • Misafir 7 saat önce
    Allah yardım etsin Askerimize , Müslümanlara...
  • Misafir 7 saat önce
    Yüce Allah yardımcınız olsun aslanlar.Bu millet sizin hakkınızı ödeyemez.
  • Misafir 7 saat önce
    hani görüntü ne yarum yapalım
  • Misafir 7 saat önce
    inadına chp
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