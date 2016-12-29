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Şiddetli fırtına ve yağmur hayatı felç etti

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:50:32

Yurdun bir çok kesiminde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi

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    İstanbul'un Silivri ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan karla karışık yağış ve fırtına, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

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    Fırtına nedeniyle bir caminin minaresi uçtu...

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    Silivri sahilinde bulunan alışveriş stantları ise kuvvetli fırtınanın etkisiyle devrildi.

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