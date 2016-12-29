29 Aralık 2016 Perşembe, 14:50:32 | Güncelleme: 15:58:48
Yurdun bir çok kesiminde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi
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İstanbul'un Silivri ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan karla karışık yağış ve fırtına, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
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Fırtına nedeniyle bir caminin minaresi uçtu...
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Silivri sahilinde bulunan alışveriş stantları ise kuvvetli fırtınanın etkisiyle devrildi.
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Bakırköy'de rüzgar nedeniyle yola devrilen bir reklam panosu trafiğin aksamasına neden oldu.
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
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SARIYER'DE BİR BİNANIN ÇATISI BAŞKA BİR EVİN BAHÇESİNE UÇTU
Sarıyer'de bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle başka bir evin bahçesine uçtu. Evlerinin kapısı komşularının çatısıyla kapanan aile içeride mahsur kaldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, uçan çatının altında bir aracın kaldığı öğrenildi.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri geldi.
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Binada mahsur kalanlar evin çatısına çıkarak, itfaiye ekiplerine yaralanmadıklarını, ancak içeride mahsur kaldıklarını iletti. İtfaiye ekipleri çalışmalarına devam ederken, elektrik ekipleri de sokak üzerindeki akımı kesti.
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Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Gülabi Azak, "Sabahın 6'sı gibi oldu. Evdeydik biz, gürültüye kalktık. Altında kimse yoktu, araba kalmış. Daha önce olmadı, hep başka yerlerdekileri görüyorduk" dedi. Başka bir görgü tanığı Muhsin Kurt ise, "Binanın çatısı yeni yapılmıştı. Her tarafı açık, cereyan yapınca uçtu çatı" diye konuştu.
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İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları tamamlanırken, uçan çatının kaldırılması için belediye ekipleri bekleniyor.DHA
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MİDYE TEKNESİ ALABORA OLDU!
İstanbul Beylikdüzü Gürpınar açıklarında midye teknesi alabora oldu. Teknede bulunanlardan İlyas Bostancı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hüseyin Karaman'ı ise arama çalısmaları başlatıldı. Tekne sahibi Yılmaz Bodur ise kurtarıldı. (MÜSLİM SARIYAR- HABERTÜRK HABER MERKEZİ)
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FATİH'TE BİNA ÇÖKTÜ
İstanbul'un Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi Haydar Caddesi'nde daha önce boşaltılan bina çöktü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
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İtfaiyenin yaptığı ilk incelemede binada kimsenin bulunmadığı belirlendi. Trafiğe kapatılan caddede belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor.
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İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ FIRTINANIN BİLANÇOSU
Fırtına nedeniyle İstanbul'da 24 ağaç, 5 direk devrildi. 60 binanın çatısı uçtu. 126 tabela uçması meydana geldi. D-100 ve TEM'de 3 araç 1 vinç devrildi.
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İBB ekiplerinin dün gece yarısından itibaren tüm ekipleriyle ana arterler ve kavşaklarda tedbirlerini aldığı hatırlatıldı. Tedbirler için 932 araç ve iş makinesi 3437 personel görev yaparken, kritik noktalarda buzlanmayı önlemek için 110 ton tuz kullandı.
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Saatte hızı 90 km' ye ulaşan fırtına nedeniyle minibüs, kamyon, TIR gibi yüksek kasalı araçların köprü ve viyadüklerden yavaş seyretmeleri uyarısında bulunulurken, uyarılara rağmen meydana gelen kazalara ekiplerin müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.
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İBB'nin açıkladığı bilgilere göre, ana arterlerde 21'i yaralamalı toplam 58 trafik kazası meydana geldi. Fırtına nedeniyle 24 ağaç, 5 direk devrildi. 60 binanın çatısı uçtu. 126 tabela uçması meydana geldi. D-100 ve TEM'de 3 araç ve 1 vinç devrildi. İstanbul genelinde kritik noktalara vatandaşların kullanımı için 10 bin ton tuz torbası bırakıldı. Ayrıca Zeytinburnu spor salonunda 498 evsiz misafir ediliyor.
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MERSİN SELE TESLİM!
Mersin Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak mahallesinde sel sularına kapılan 30 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın boğularak yaşamını yitirdi.
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Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı.
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Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkanlardan bazıları su birikintileri nedeniyle yolda kalırken, bazı toplu taşıma araçlarının da bozulduğu görüldü.
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BABA VE KIZI SEL SULARINA KAPILDI
Öte yandan DHA'nın yayınladığı görüntülerde Mersin'de meydana gelen sel nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve kızın sel sularına kapılıp sürüklendiği görüldü.
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Görüntülerde, baba ve kızının kendi çabalarıyla bir süre sonra sel sularından kurtulmayı başarıyor.
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SEL SULARINDAN AMBULANSIN ÜZERİNE ÇIKARAK KURTULDULAR
İHA'nın haberine göre, işe gitmek için yola çıkan vatandaşların büyük bir bölümü aracıyla yolda kalırken, yaya olanlarda sel sularından korunmak için farklı yollar izledi. Sel sularının tamamen kapladığı yolda 2 kişi ambulansın üzerine çıkarak korunarak, ilginç görüntüler oluşturdu.
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Belediye ekipleri de sel sularında kalan insanları kepçeyle kurtardı.
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Kentte birçok yerde olumsuzluk devam ederken, yağmur etkisini azalttı.
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GEREKMEDİKÇE EVDEN ÇIKILMAMASI YÖNÜNDE UYARI GELDİ
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan uyarıda, "Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur." ifadesine yer verdi.
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OKULLAR TATİL EDİLDİ
Öte yandan kuvvetli yağış nedeniyle il merkezine ek olarak Tarsus, Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.
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Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok mahallede olumsuzluklar yaşanırken, vatandaşlardan bazıları da karşılaştıkları olumsuz durumları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşıyor.
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OTOBÜSLERİ BİLE SU BASTI
Mersin'de etkisini sürdüren yağış nedeniyle sel baskınları oluştu. Araçlar sular altında kaldı. Belediye otobüsünün içi su dolunca yolcular zor anlar yaşadı.
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Antalya'nın Alanya İlçesi'nde şiddetli yağış nedeniyle çöken bir apartmanın 6 metrelik istinat duvarı, 2 otomobil ve 1 motosikletin üzerine devrildi.
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dün akşamdan beri etkisini sürdüren sağanak yağış, dereleri taşırdı.
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EDİRNE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU: 1 YARALI
EDİRNE'de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir marketin önündeki duran tente devrilerek 71 yaşındaki Kaniye Koşar'ın üzerine düştü.
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Yaralanan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kullanılmayan bir evin duvarı da park halinde otomobilin üzerine yıkıldı.
Edirne'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
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Meteoroloji verilerine göre saatte 39 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar çok sayıda ağacı devrilmesine neden oldu. Şükrüpaşa Mahallesi'nde alışveriş yapmak için bir markete giden Kaniye Koşar, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen tentenin altında kaldı.
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Başından yaralanan Koşar ihbar üzerine gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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DUVAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE YIKILDI
Sabuni Mahallesi'nde ise kullanılmayan bir binanın duvar kalıntıları şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Duvar parçalarının üzerine düştüğü park halindeki Serhat Sümer'e ait 22 NK 872 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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Duvarın çökmesi yakındaki bir otelin güvenlik kameralarına yansırken, kaldırımda yürüyen iki kişi son anda kaçarak kurtuldu. Otomobil sahibi Serhat Sümer, kullanılmayan evlerin tehlikeli olduğunu yetkililere bildirdiklerini söyleyerek, "Otelde çalışan arkadaşlar telefonla bilgi verdi. Karşı binanın bacası yıkılarak otomobilin üzerine düştü.
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Hemen yan tarafta okul var ve çıkış saatiydi. Çocukların üzerine de devrilebilir. Bir can bile gidebilirdi. Zamanında buradaki tehlikeler yetkililere bildirildi. Mahalleli olarak imza toplandı. Yıkılma tehlikesi olan tarihi kullanılmayan evler var. Bunlar için acil önlem istiyoruz" dedi. (DHA)