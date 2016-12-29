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Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Gülabi Azak, "Sabahın 6'sı gibi oldu. Evdeydik biz, gürültüye kalktık. Altında kimse yoktu, araba kalmış. Daha önce olmadı, hep başka yerlerdekileri görüyorduk" dedi. Başka bir görgü tanığı Muhsin Kurt ise, "Binanın çatısı yeni yapılmıştı. Her tarafı açık, cereyan yapınca uçtu çatı" diye konuştu.