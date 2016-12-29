TEM'de TIR yan döndü, trafik kilitlendi

TEM Otoyolu Hasdal Viyadüğü üzerinde kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR yan döndü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otoyolunun Edirne istikameti felç oldu. Trafiğin emniyet şeridinden verildiği kazada, tansiyonun yükselmesi üzerine trafik polisi yavaş giden bir araca tekme atmaya çalıştı.

İSTANBUL'DA YOL DURUMU

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Hasdal Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana İskenderiye'den yola çıkan Metin Aktaş idaresindeki 34 BJ 5031 plakalı fıstık yüklü TIR sürücüsü, şiddetli fırtına ve yoğun yağış sonrasında kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak yan döndü. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, tüm şeritlerin kapanması sonucu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, TIR'ı kurtarma çalışmalarına başladı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik, Seyrantepe mevkiine kadar uzandı.

TRAFİK POLİSİ YAVAŞ HAREKET EDEN ARACA TEKME ATMAYA ÇALIŞTI

Trafik polisleri ise açık kalan emniyet şeridinden araçları birer birer geçirtmeye çalıştı. Kurtarma çalışmaları nedeniyle zaman zaman duran trafikte, trafik polisinin yavaş ilerleyen bir araca tekme atmaya çalışması sonucu ortam kısa süreli gerildi.

Belediye ekiplerinin çalışmalarının adından TIR, çekici yardımıyla yoldan çekildi. Karayolları ekipleri ise araçtan yere akan mazot için kumlama çalışması yaptı. TIR'ın yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

"AĞIRLIK DORSEDE OLDUĞU İÇİN YAĞIŞTAN DOLAYI ARAÇ KAYDI"

TIR'ın içerisinde olan Çetin Aktaş, "Yolda seyir halindeyken TIR'ın ağırlığı dorsede olduğu için yağıştan dolayı araç kaydı, yakarken de önü bariyerlere vurdu, sonra da makasladı. Daha sonra bu şekilde kaldı. Araçta fıstık var, Adana İskenderiye'den geliyorum. Herhangi bir ölü ya da yaralı yok" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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