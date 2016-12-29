Hayat Üstüne Gelse de sen #GülmeyiUnutma

İş stresi, okul stresi, yol stresi derken stres artık günlük rutinimizin bir parçası haline geldi. Bu rutinin hayatımızdan aldığı en değerli şey de gülmek, artık gülemiyoruz. Bu durumu biraz olsun değiştirebilmek için bir grup arkadaş ile #GülmeyiUnutma adında bir iyilik hareketi başlattık. Bu probleme nasıl çözüm bulabileceğimizi bilimden de faydalanarak bulmayı başardık. İnsanların birbirinden etkilendiği hem sosyolojinin hem de psikolojinin tespit ettiği gerçeklik, biz de bu gerçekliğe dayanarak insanımızın gülmesi için küçük bir etkinlik tasarladık.

Her insan özeldir ve harikadır

Etkinlik kapsamında dağıttığımız kartlarda özellikle her insanın özel hissetmesini ve hiç bir sebep aramaksızın gülmesini istedik. Hazırladığımız kartları kafelere, parklara, otobüs duraklarına kısaca insanımızın kolay ulaşabileceği her yere koymaya çalıştık. Böylece gülen insanlar başkalarını da mutlu edip tebessüm etmelerini sağlayacaktı. Ve böylelikle çevremizde karamsar kişiler yerine mutlu kişileri görebilecektik.