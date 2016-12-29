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Kapısı mühürlenen iş yeri sahibi evine vinçle girip çıkıyor

Şanlıurfa'da iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye tarafından mühürlenen esnaf, aynı girişe sahip evine kiraladığı vinçle girip çıkıyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:58:41 Güncelleme: 16:05:09 İHA

İddiaya göre, Şanlıurfa'da bir iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından yaklaşık 10 gün önce mühürlendi. Konukevi olarak kullanılan iş yerinin giriş kapısı mühürlenince aynı katta oturan iş yeri sahibi Berces Kaya'nın ailesi içeride mahsur kaldı. Kapı mühürlendiği için eşi ve çocuklarının yanına gidemeyen Berces Kaya, çareyi vinç kiralamakta buldu. Kaya, 10 günde toplam 800 TL vinç bedeli ödedi.

GÜNDÜZ DAM GECE VİNÇ
Gündüz yan binadaki komşularının damından atlayarak evine gidip gelen ve çocuğunu okula gönderen Berces Kaya, gece ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak kiraladığı vincin sepetine binerek aldığı malzemeleri ikinci kattaki pencereden ailesine ulaştırıyor.

HAFTADA BİRKAÇ GÜN VİNÇ KİRALIYOR
Çaresiz kaldığını ve yetkililerden en kısa zamanda yardım beklediğini belirten Berces Kaya, "Yaklaşık 10 gün önce benim iş yerim belediye tarafından mühürlendi. Bu mühürlemeden dolayı evim içeride olduğu için ancak 2 ya da 3 günde bir vinç çağırarak erzakları pencereden içeriye vermek zorunda kalıyorum. Günlük çocuğumu okula götürmek için de bitişik binadan alıp okula götürüp getiriyorum. Bu teknikle ancak ailemin ihtiyacını giderebiliyorum. Başka yapabileceğim bir şey varsa bilen dost ve arkadaş varsa fikir edinelim, başka şeyi deneyelim" şeklinde konuştu.

Yetkililerden yardım istediğini dile getiren Berces Kaya, mührü kırmanın suç olduğu bildiği halde son çare olarak mührü kırmak zorunda kalacağını ve bu şekilde ailesine ulaşmaya çalışacağını belirtti. İçeride mahsur kalan aile ise evlerinin penceresine pankart asarak yetkililerden yardım istedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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