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MEB Gaziantep
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MEB Gaziantepli kız çocuklarına da el uzatacak

MEB tarafından yürütülen Kep 2 projesi kapsamında Gaziantepte, okula devam etmediği tespit edilen 10 bin kız çocuğunun okullaştırılması hedefleniyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:08:13 Güncelleme: 16:45:13 AA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Özellikle Kız Çocuklarının Okuma Oranlarının Artırılması Projesi" (KEP II) kapsamındaki pilot iller arasına eklenen Gaziantepte, okula devam etmediği tespit edilen 10 bin kız çocuğunun okullaştırılması hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, MEB öncülüğünde yürütülen KEP II projesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 14 pilot ile Gaziantep de dahil edildi.

Okula kaydı yapılan ancak çeşitli sebeplerle devam edemeyen, özellikle kız çocuklarının eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla geçen yıl mart ayında başlatılan projede, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Vanda çeşitli kesimlere eğitimler verildi ve aile ziyaretleri gerçekleştirildi.

Daha çok çocuğun daha kaliteli eğitim alabilmesi amacıyla düzenlenen "eğitimcilerin eğitimi" kapsamında da Gaziantepte bir otelde eğitim toplantısı düzenlendi.

ÖĞRETMENLERLE VELİLERE EĞİTİM VERİLDİ

Eğitimcilere okula devam oranlarının artırılması amacıyla farklı eğitimler verilen toplantıya, başta rehber öğretmenler olmak üzere farklı okullardan 200 eğitimci katıldı.

Mesleki, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ana başlıkları altında verilen eğitimlerde, aktif öğrenme süreçleri, müfredat dışı faaliyetler, öğrencilerin okula bağlılığının arttırılması ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Eğitimlerin üçüncü gününe veliler de dahil edildi. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıda velilere, okula devamın önemi ve gerekliliği anlatıldı.

Gelecek yılın nisan ayına kadar devam edecek eğitimler ve ev ziyaretleri sonucu, Gaziantepte 10 bin kız çocuğunun okula geri kazandırılması amaçlanıyor.

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