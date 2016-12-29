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İstanbul, elektrik kesintisi
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İstanbul'da 13 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'u etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Avrupa Yakası'nda birçok ilçede elektrik kesintileri meydana geldi

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:22:16 Güncelleme: 17:33:01 HABERTURK.COM

BEDAŞ, hava şartları nedeniyle İstanbul'un 13 ilçesine kesintiler yaşandığını bildirdi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi'nden yeteri kadar elektrik alınamamaktadır.

Kesintiden Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Bahçelievler, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy ve Eyüp ilçeleri etkilenmektedir.

Ulusal Elektrik Şebekesi'nden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır."

ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarımızda da geçici arızalara sebep olmaktadır. Özellikle, Marmara Bölgesi’nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14:20’den başlayan elektrik kesintileri yaşanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı TEİAŞ bünyesindeki ekipler hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale etmektedir. Kesintilerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için yoğun mesai harcanmaktadır.

Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."

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YORUMLAR 4
  • Misafir 3 saat önce
    Pendik'te yeni geldi
  • Misafir 4 saat önce
    Esenler de elektrik yok
  • Misafir 4 saat önce
    kozyatagı da kesik.
  • Misafir 4 saat önce
    Umraniyede de kesinti var ilgililerin dikkatine
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